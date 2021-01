Ένα καινούριο μωρό προστέθηκε μέσα στις γιορτές στην ευρύτερη οικογένεια της Κάτιας Ζυγούλη. Μάλιστα η σύζυγος του Σάκη Ρουβά θέλησε να το ανακοινώσει στο Instagram με μια φωτογραφία. Έτσι, δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό μια φωτογραφία του μωρού που ήρθε στον κόσμο και χάρισε σε εκείνη και στους συγγενείς της χαρά. Ο λόγος για το ανιψάκι της, ένα γλυκό χριστουγεννιάτικο μωρό, όπως λέει χαρακτηριστικά και η ίδια.

«Μεγάλωσε κι άλλο η οικογένειά μας! Ένα χριστουγεννιάτικο μωρό ανιψάκι!», έγραψε η Κάτια Ζυγούλη και πόσταρε μία φωτογραφία θέλοντας να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς της φίλους.

Η Κάτια Ζυγούλη έχει τέσσερα πανέμορφα παιδιά με τον Σάκη Ρουβά, την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα, που χάρηκαν πάρα πολύ με το καινούριο τους ξαδελφάκι.

Λίγα λόγια για την Κάτια Ζυγούλη

Η Κάτια (Αικατερίνη) Ζυγούλη (Θεσσαλονίκη, 3 Ιουλίου 1978) είναι Ελληνίδα μοντέλο.Σε ηλικία 18 ετών κι ενώ ήταν ήδη μέλος σε πρακτορείο μοντέλων, αποφάσισε να εγκατασταθεί στην Αθήνα για τον διαγωνισμό ομορφιάς “Elite Model Look 1996”, όπου τελικά κέρδισε τον τίτλο. Ένα χρόνο αργότερα, έλαβε μέρος στο διαγωνισμό “Playmate of the Year” που προβλήθηκε από το κανάλι STAR και στέφθηκε νικήτρια.

Έπειτα, έζησε και εργάστηκε κατά διαστήματα στο Παρίσι, τη Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, όπου συνεργάστηκε με μεγάλους οίκους μόδας αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα διότι ένιωθε μοναξιά στο εξωτερικό. Έχει ψηφιστεί δύο φορές “Μοντέλο της Χρονιάς” από την ελληνική βιομηχανία μόδας (2002 & 2004) ενώ έχει φωτογραφηθεί για τα εξώφυλλα των ελληνικών εκδοχών των περιοδικών Vogue, InStyle, Playboy, Nitro, MarieClaire, Beaute, Glow κ.α.

Έχει φωτογραφηθεί για τα εξώφυλλα αρκετών πολλών διεθνών περιοδικών μόδας όπως το Bazaar και το Elégance της Γαλλίας. Οι διεθνείς καμπάνιες της περιλαμβάνουν τις εταιρίες S.T. Dupont, Riani, Persol, Maria Galland, Nivea, Schwarzkopf, Pantene και Longchamp.[1][2] Η Ζυγούλη εκπροσωπήθηκε από διάφορα πρακτορεία μόδας, όπως το IMG Paris, Storm Models, PS Model Management και Next Model Management. Επίσης, έχει συνεργαστεί με πολλούς σχεδιαστές για καμπάνιες και πασαρέλες.

Το 2010, πρωταγωνίστησε στην κινηματογραφική ταινία “Επικίνδυνες Μαγειρικές” με τους Γιώργο Χωραφά και Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη. Το 2015, παρουσίασε το fashion show “MadWalk – The Fashion Music Project by Aperol Spritz”. Έχει συνεργαστεί επίσης, κατά καιρούς, με τις εταιρίες “Beautin Collagen” (2014), “L’ Oreal Paris Greece” (2015), “Bebanthol Face Greece” (2018-).

Τον Ιούνιο του 2020 ξεκίνησε να παρουσιάζει την εκπομπή “Ιστορίες Μόδας” στην ΕΡΤ.

