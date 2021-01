Μία σοβαρή περιπέτεια υγείας περνάει ο Dr. Dre που θεωρείται ως ένας από τους μεγαλύτερους θρύλους της ραπ σκηνής παγκοσμίως. Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας στις ΗΠΑ, ο 55χρονος εισήχθη στο Cedars-Sinai Medical Center του Λος Άντζελες με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε τη Δευτέρα 4 Ιαναουαρίου 2021 και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στην εντατική μονάδα του νοσοκομείου, όπου με δεδομένο το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, η κατάστασή του χαρακτηρίζεται σταθερή.

Κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος με ένα μήνυμα που ανάρτησε στην προσωπική του σελίδα στο Instagram.

«Ευχαριστώ την οικογένεια, τους φίλους και τους υποστηρικτές μου για το ενδιαφέρον και τις ευχές τους. Τα πάω καλά και έχω εξαιρετική μεταχείριση από το ιατρικό προσωπικό. Θα φύγω από το νοσοκομείο σύντομα και θα πάω σπίτι. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εξαιρετικούς επαγγελματίες στο Cedars. Σας αγαπώ».

Λίγα λόγια για τον Dr. Dre

Ο Αντρέ Ρόμελ Γιάνγκ (Andre Romelle Young, 18 Φεβρουαρίου 1965), γνωστός με το καλλιτεχνικό όνομα Dr. Dre, είναι Αμερικανός ράπερ και μουσικός παραγωγός. Ο Dr. Dre έκανε τα πρώτα του βήματα στις αρχές της δεκαετίας του 1980 με τους The World Class Wreckin’ Crew στο Λος Άντζελες.

Το 1986 γνώρισε τον Ice Cube με τον οποίο έγραφαν κομμάτια για την Ruthless Records του πρώην έμπορου ναρκωτικών, Eazy-E. Την ίδια χρονιά ο Eazy E μαζί με τον Dr. Dre, τον Ice Cube και τους δυο παραγωγούς MC Ren και DJ Yella δημιούργησαν τους θρυλικούς N.W.A. (Niggaz With Attitude), ένα απ’ τα πρώτα gangsta rap συγκροτήματα και πρώτο στη Δυτική Ακτή(West Coast) των ΗΠΑ. Κυκλοφόρησαν το πρώτο τους άλμπουμ Straight Outta Compton το 1988, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία, ωστόσο δέχτηκε σκληρή κριτική από τον τύπο για το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούσαν στα τραγούδια τους.

Δέχτηκαν μάλιστα και αυστηρή προειδοποίηση από το F.B.I. Το 1989 από το συγκρότημα αποχωρεί ο Ice Cube που έμεινε δυσαρεστημένος από την οικονομική διαχείριση του σχήματος. Η μουσική πλέον εξαρτιόταν αποκλειστικά από τον Dre ο οποίος στο επόμενο άλμπουμ “Niggaz 4 life” δημιούργησε ένα βαρύ underground στιλ που χάρισε στους N.W.A την πρωτιά στα charts. Τη στιγμή όμως που οι N.W.A ήταν στο αποκορύφωμα της καριέρας τους, o Dre σκεφτόταν την αποχώρηση, για μια σόλο καριέρα.

Και αυτό έκανε, το 1991 μετακόμισε στη δισκογραφική εταιρία Death Row Records του Suge Knight. Στη συνέχεια το 1992 κυκλοφόρησε το πρώτο του προσωπικό δίσκο The Chronic 1992. Δεν ήταν μόνο το ντεμπούτο του καινούριου στυλ στο μουσικό στερέωμα, το G-Funk (gangsta funk) άλλα και γνωριμία με τον πολύ καλό φίλο και συνεργάτη στο μέλλον, τον Snoop Dogg. Το άλμπουμ με το οποίο ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του είναι το The Chronic, με G-Funk ρυθμούς που χαρακτηρίζεται από αργά beats και δυνατή γραμμή μπάσων. Ο Dr. Dre ανέλαβε την παραγωγή όλων των κομματιών του δίσκου. Μεγάλες επιτυχίες από το πρώτο του άλμπουμ θεωρούνται τα Nuthin’ but a G thang, Dre Day και Let me Ride. Ο δίσκος έγινε σε σύντομο χρονικό διάστημα πλατινένιος.

Το 1993 ήρθε η στιγμή ο Dre να δείξει τις ικανότητες του και ως παραγωγός στο πρώτο άλμπουμ του καλού του φίλου Snoop Dogg με τίτλο Doggystyle, το οποίο γνώρισε σημαντική επιτυχία. Στα επόμενα τέσσερα χρόνια ο καλλιτέχνης από το Κόμπτον(Compton) της Καλιφόρνια ασχολήθηκε πλέον πολύ σοβαρά με τη παραγωγή δίσκων άλλων μουσικών και με τη προώθηση της δικής του πατέντας του G-Funk.

Το 1996 οι σχέσεις του με την Death Row Records χάλασαν. Ο Dre έκανε το μεγάλο βήμα και ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρία, την Aftermath Entertainment, μία από τις μεγαλύτερες και πιο κερδοφόρες εταιρίες στη Δυτική Ακτή, η οποία στο μέλλον στέγασε πολλές προσωπικότητες της χιπ-χοπ σκηνής όπως ο Eminem, Busta Rhymes, 50 Cent, The Game και πολλοί άλλοι. Εκεί θα κυκλοφορήσει το άλμπουμ Dr. Dre presents με ένα πολύ επιτυχημένο κομμάτι (Been There Done That) και τρία χρόνια αργότερα το 1999 το άλμπουμ 2001 με μεγαλύτερες επιτυχίες τα “The Next Episode” και “Still D.R.E.” καθώς και αρκετές συνεργασίες, όπως για παράδειγμα με τον George Lucas ο οποίος συνέθεσε την εισαγωγή του άλμπουμ, αλλά και τους Snoop Dogg, X-Zibit, Eminem, Nate Dogg ή Mary J. Blige.

Μετά από χρόνια δισκογραφικής απουσίας, το 2011 επέστρεψε στην ενεργό δράση με το τραγούδι “I Need A Doctor” σε συνεργασία με τον Eminem.

