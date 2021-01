Ο Σάκης Ρουβάς αξιοποιεί με δημιουργικό τρόπο το χρόνο του τις μέρες του lockdown. Παίζει παιχνίδια και χορεύει με τα παιδιά, μαγειρεύει, ασχολείται με το θερμοκήπιο του και αφιερώνει ώρες στη ζωγραφική.

Στον λογαριασμό του στο Instagram δημοσίευσε το νέο του έργο. Μαζί με το έργο του ο δημοφιλής τραγουδιστής μας έδειξε τα πινέλα και τα χρώματα που χρησιμοποιεί, ενώ δανείστηκε και μια φράση του διάσημου Γάλλου ζωγράφου, Εντγάρ Ντεγκά.

Art is not what you see but what you make others see” ~ Edgar Degas ♾ #mywork #artlover #mypainting #colortherapy – Η τέχνη δεν είναι ότι βλέπεις αλλά ότι κάνεις τους άλλους να βλέπουν” έγραψε ο Σάκης κάτω από το έργο του!

Μαθήματα σχεδίου με τα παιδιά του