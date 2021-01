Η Τζένιφερ Λόπεζ διάλεξε ένα κλασικό τραγούδι του Γούντι Γκάθρι, γραμμένο στην εποχή του New Deal για την τελετή ορκωμοσίας του Τζο Μπάιντεν. Το μήνυμα του τραγουδιού συμπυκνώνεται στο στίχο: η γη αυτή φτιάχτηκε για σένα και για μένα (This land was made for you and me). Για μια Αμερική που έβγαινε από τη μεγάλη οικονομική κρίση, τη φτώχεια και την ανεργία, έδινε την υπόσχεση της κοινωνικής δικαιοσύνης. Justicia para todos, όπως υπογράμμισε και η ίδια η Λόπεζ τραγουδώντας το.

Jennifer Lopez belts out her version of “This Land Is Your Land” during the inauguration ceremony for President Joe Biden and Vice President Kamala Harris. pic.twitter.com/WbnqeI3kRl — USA TODAY (@USATODAY) January 20, 2021

Ο Γούντι Γκάθρι δεν ήταν μόνο μία από τις μεγαλύτερες μορφές της φολκ μουσικής και το πρότυπο για πλήθος καλλιτέχνες από τον Πητ Σήγκερ και τον Μπομπ Ντύλαν μέχρι τον Μπρους Σπρίνγκστιν. Ήταν ταυτόχρονα και αυτός που τραγούδησε για τους φτωχούς και τους κατατρεγμένους, στήριξε τα συνδικάτα στις μεγάλες απεργίες της δεκαετίας του 1930 και τραγουδούσε με μια κιθάρα που έγραφε This machine kills fascists.

Στη διαιρεμένη και πολλαπλά τραυματισμένη Αμερική του 2021, με τις ανοιχτές πληγές της ανισότητας, του ρατσισμού και του μίσους, το τραγούδι αυτό αποκτά ίσως ξεχωριστή σημασία, όσο μακρινός και εάν φαίνεται στόχο για μια χώρα που να ανήκει σε όλους με τον ίδιο τρόπο.

Ακολουθήστε το Flash.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι τις ειδήσεις