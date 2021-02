Ο Ζακ Σνάιντερ δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία του διάσημου ηθοποιού Τζάρεντ Λέτο ως «Joker» από την επερχόμενη νέα εκδοχή της ταινίας «Justice League». Η γνωστή ως «Snyder Cut» εκδοχή της ταινίας «Justice League» που βγήκε στις κινηματογραφικές οθόνες το 2017, όπως την είχε φανταστεί ο Ζακ Σνάιντερ, ξεκίνησε ύστερα από αίτημα των θαυμαστών της κινηματογραφικής σειράς. Σήμερα αποτελεί πραγματικότητα και πολύ σύντομα, τον Μάρτιο, θα είναι διαθέσιμη στο HBO Max.

Amazing character you created. Honored to have our worlds collide. @DavidAyerMovies @JaredLeto pic.twitter.com/6FubzkPh4Y

— Zack Snyder (@ZackSnyder) February 2, 2021