Λήγει η προθεσμία για τα λύτρα στην υπόθεση απαγωγής της μητέρας της παρουσιάστριας Savannah Guthrie
Την ημέρα της απαγωγής της 84χρονης είχαν εντοπιστεί κηλίδες αίματος μέσα στο σπίτι της.
Σήμερα, (9/2) λήγει η κρίσιμη προθεσμία για την καταβολή των λύτρων στην υπόθεση απαγωγής της Nancy Guthrie, μητέρας της γνωστής παρουσιάστριας του NBC, Savannah Guthrie. Η ηλικιωμένη γυναίκα θεωρείται όμηρος, ενώ οι ύποπτοι απαιτούν 6 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin για την απελευθέρωσή της.
Η επιλογή των απαγωγέων να ζητήσουν λύτρα σε κρυπτονόμισμα δίνει στην υπόθεση μια νέα διάσταση, καθώς τα Bitcoins είναι δύσκολο να ιχνηλατηθούν, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τις αρχές.
Στις δύο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας λήγει η προθεσμία…
Η προθεσμία που έχει οριστεί είναι σήμερα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα Αριζόνας, με αυστηρή προειδοποίηση για πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησής της. Η οικογένεια της Guthrie ζει σε κατάσταση αγωνίας. Η Savannah Guthrie και τα αδέλφια της έχουν απευθύνει επανειλημμένα δημόσια μηνύματα προς τους απαγωγείς, δηλώνοντας ότι «θα πληρώσουμε για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας μας». Η συγκίνηση και η πίεση είναι εμφανείς, ενώ οι αρχές συνεχίζουν εντατικά την έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Το FBI και η τοπική αστυνομία της Αριζόνα παρακολουθούν στενά την υπόθεση.
Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά ονόματα ύποπτων ή άλλες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τους δράστες, ενώ η σημερινή ημέρα θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη του θρίλερ. Εάν η απαίτηση των λύτρων δεν ικανοποιηθεί μέχρι την προθεσμία, οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές περαιτέρω εξελίξεις. Η υπόθεση παρακολουθείται από τα ΜΜΕ και το κοινό με αγωνία, ενώ οποιαδήποτε νέα ανακοίνωση ή ενημέρωση αναμένεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.