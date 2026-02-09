Λήγει η προθεσμία για τα λύτρα στην υπόθεση απαγωγής της μητέρας της παρουσιάστριας Savannah Guthrie

Σήμερα, (9/2) λήγει η κρίσιμη προθεσμία για την καταβολή των λύτρων στην υπόθεση απαγωγής της Nancy Guthrie, μητέρας της γνωστής παρουσιάστριας του NBC, Savannah Guthrie. Η ηλικιωμένη γυναίκα θεωρείται όμηρος, ενώ οι ύποπτοι απαιτούν 6 εκατομμύρια δολάρια σε Bitcoin για την απελευθέρωσή της.

Η επιλογή των απαγωγέων να ζητήσουν λύτρα σε κρυπτονόμισμα δίνει στην υπόθεση μια νέα διάσταση, καθώς τα Bitcoins είναι δύσκολο να ιχνηλατηθούν, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τις αρχές.

Η αγγελία εξαφάνισης της Nancy Guthrie, μητέρας δημοσιογράφου του NBC / Reuters

Στις δύο τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας λήγει η προθεσμία…

Η προθεσμία που έχει οριστεί είναι σήμερα στις 5 μ.μ. τοπική ώρα Αριζόνας, με αυστηρή προειδοποίηση για πιθανές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησής της. Η οικογένεια της Guthrie ζει σε κατάσταση αγωνίας. Η Savannah Guthrie και τα αδέλφια της έχουν απευθύνει επανειλημμένα δημόσια μηνύματα προς τους απαγωγείς, δηλώνοντας ότι «θα πληρώσουμε για την ασφαλή επιστροφή της μητέρας μας». Η συγκίνηση και η πίεση είναι εμφανείς, ενώ οι αρχές συνεχίζουν εντατικά την έρευνα για τον εντοπισμό των υπευθύνων. Το FBI και η τοπική αστυνομία της Αριζόνα παρακολουθούν στενά την υπόθεση.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστά ονόματα ύποπτων ή άλλες επιβεβαιωμένες πληροφορίες για τους δράστες, ενώ η σημερινή ημέρα θεωρείται καθοριστική για την εξέλιξη του θρίλερ. Εάν η απαίτηση των λύτρων δεν ικανοποιηθεί μέχρι την προθεσμία, οι αρχές προειδοποιούν για πιθανές περαιτέρω εξελίξεις. Η υπόθεση παρακολουθείται από τα ΜΜΕ και το κοινό με αγωνία, ενώ οποιαδήποτε νέα ανακοίνωση ή ενημέρωση αναμένεται μέσα στη διάρκεια της ημέρας.