Λήγει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για 2.000 νέες θέσεις εργασίας για Άτομα με Αναπηρία σε Δήμους

Λίγες ημέρες έχουν μείνει μέχρι να λήξει η καταληκτική ημερομηνία για την προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού για συμμετοχή στο Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης 2.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως την Δευτέρα 5 Ιανουαρίου και ώρα 23:59.

Σκοπός του Προγράμματος

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη δημιουργία 2.000 νέων θέσεων εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, για ανέργους Ατόμων με Αναπηρία, ενισχύοντας την ουσιαστική ένταξη και επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η απασχόληση αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή, συμβάλλοντας στην κοινωνική συνοχή και την ενδυνάμωση των τοπικών κοινωνιών.

Ωφελούμενοι

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους ανήκουν στην κατηγορία των Ατόμων με Αναπηρία.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού, οι οποίοι μέσω της συμμετοχής τους:

Ενισχύουν τις κοινωνικές και διοικητικές τους υπηρεσίες

Προωθούν ενεργά πολιτικές ένταξης και ίσων ευκαιριών

Συμβάλλουν στη δημιουργία ενός πιο συμπεριληπτικού δημόσιου τομέα.

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας gov.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.