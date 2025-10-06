Light: Έγινε μπαμπάς από τη σύντροφό του Άννα Θεοδωρίδη - Οι πρώτες φωτογραφίες του μωρού

Η Άννα Θεοδωρίδη, σύντροφος του ράπερ Light, απέκτησαν στις 27 Σεπτεμβρίου ένα υγιέστατο αγοράκι, όμως το ανακοίνωσαν δημόσια μόλις σήμερα, 6 Οκτωβρίου. Η κοπέλα ήθελε να περάσουν οι δύσκολες, διαφορετικές και ίσως περίεργες πρώτες ημέρες με ένα νεογέννητο μωράκι στην αγκαλιά και στο σπίτι της για να αποκαλύψει τον ερχομό του πρώτου της παιδιού!

«Όλη μου η καρδιά»

Η Θεοδωρίδη μοιράστηκε μαζί μας μερικές από τις πρώτες στιγμές όπου η ζωή εκείνης, αλλά και του αγαπημένου της άλλαξε για πάντα προς το καλύτερο. Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram βλέπουμε τους δύο νέους γονείς μέσα στο μαιευτήριο να κρατούν αγκαλιά και τόσο προστατευτικά το νεογέννητο μωράκι τους και να δείχνουν τόσο απόλυτα ευτυχισμένοι και ήρεμοι… «Όλη μου η καρδιά», αρκέστηκε να σχολιάσει η χαρούμενη μανούλα στην ανάρτηση που έκανε στο διαδίκτυο.

«Εύχομαι το επόμενο να είναι κοριτσάκι»

Στις αρχές του καλοκαιριού ο ράπερ Light είχε μιλήσει στην κάμερα του «Happy day» για το γεγονός πως σύντομα θα γινόταν πατέρας και είχε μοιραστεί τα συναισθήματά του, ενώ είχε πει και για τον γάμο του με την Άννα. «Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος που θα γίνω πατέρας. Ήλπιζα λίγο περισσότερο για αγοράκι, αλλά εύχομαι το επόμενο να είναι κοριτσάκι.

Η γυναίκα μου θα αποφασίσει αν θα κάνουμε παραδοσιακό γάμο, εγώ απλώς θα στηρίξω. Είχα πει ότι στα 30 ήθελα να κάνω το πρώτο παιδί και πλέον είμαι έτοιμος. Ας μην το ματιάσω. Όλα είναι οργανωμένα γάμοι, αρραβώνες και πηγαίνουν τέλεια».