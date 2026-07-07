LIFE Βάφτιση Showbiz

Light: Φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου του - Το πάρτι στη φάρμα με τα άλογα

Ο τράπερ και η σύζυγός του, Άννα Θεοδωρίδη έδωσαν στη δημοσιότητα φωτογραφίες από τα βαφτίσια του παιδιού τους.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Όμορφες οικογενειακές στιγμές μοιράστηκαν μαζί μας στο Instagram ο Light και η σύζυγός του, Άννα Θεοδωρίδη. Το ζευγάρι βάφτισε πριν από μερικές ημέρες τον γιο του και η δεξίωση που ακολούθησε σε φάρμα με άλογα και πόνι ήταν ό,τι καλύτερο για μικρούς και μεγάλους.

«Η πιο όμορφη μέρα», έγραψε η Θεοδωρίδη στη λεζάντα του post της και το Instagram γέμισε με όμορφες στιγμές από τη βάφτιση και το πάρτι που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 14 Ιουνίου.

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