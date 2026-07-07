Light: Φωτογραφίες από τη βάφτιση του γιου του - Το πάρτι στη φάρμα με τα άλογα

Όμορφες οικογενειακές στιγμές μοιράστηκαν μαζί μας στο Instagram ο Light και η σύζυγός του, Άννα Θεοδωρίδη. Το ζευγάρι βάφτισε πριν από μερικές ημέρες τον γιο του και η δεξίωση που ακολούθησε σε φάρμα με άλογα και πόνι ήταν ό,τι καλύτερο για μικρούς και μεγάλους.

«Η πιο όμορφη μέρα», έγραψε η Θεοδωρίδη στη λεζάντα του post της και το Instagram γέμισε με όμορφες στιγμές από τη βάφτιση και το πάρτι που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 14 Ιουνίου.