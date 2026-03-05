Από την παρέλαση στον θάνατο: Βίντεο με τους Ιρανούς ναύτες της φρεγάτας που βυθίστηκε στη Σρι Λάνκα

Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο με την τελευταία παρέλαση των Ιρανών ναυτών στη φρεγάτα «Iris Dena» που σκοτώθηκαν αργότερα μετά τη βύθιση του πλοίου.

Όπως έγινε γνωστό, αμερικανικό υποβρύχιο βύθισε με τορπίλη την «Iris Dena» ανοιχτά της Σρι Λάνκα, αφήνοντας πίσω τουλάχιστον 87 νεκρούς και 61 αγνοούμενους και φέρνοντας το Ιράν αντιμέτωπο με την απώλεια ενός σημαντικού ναυτικού πλοίου.

Iranian sailors from the frigate Dena, who were guests of the Indian Navy, and were later killed after the ship was sunk by U.S. submarine with a torpedo. pic.twitter.com/bRk7HuhwGn — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

Σημειώνεται ότι 32 άνθρωποι διασώθηκαν από το πλοίο και νοσηλεύονται.

Η φρεγάτα με 180 μέλη πληρώματος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου τα ξημερώματα της Τετάρτης (04.03.2026).

Το ιρανικό πλοίο είχε συμμετάσχει σε ναυτική άσκηση που διοργάνωσε η Ινδία στον Κόλπο της Βεγγάλης από τις 18 έως τις 25 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της άσκησης.

Βίντεο από την αμερικανική επιχείρηση

Το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που το υποβρύχιο στοχεύει και τορπιλίζει την ιρανική φρεγάτα.

Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ότι η επίθεση στο Iris Dena πραγματοποιήθηκε από αμερικανικό υποβρύχιο, το οποίο χρησιμοποίησε τορπίλη για να βυθίσει το ιρανικό πλοίο.

Ο Χέγκεθ τόνισε ότι το Ιράν «θεωρούσε ότι ήταν σε ασφαλή ύδατα», ωστόσο το αμερικανικό υποβρύχιο εκτέλεσε την αποστολή του και το πλοίο βυθίστηκε με «ήσυχο θάνατο».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι το Ιράν «δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τις ΗΠΑ πρόσωπο με πρόσωπο», τονίζοντας ότι η στρατηγική των ΗΠΑ είναι να «ελέγχουν τη μοίρα τους» στην περιοχή.

Ο Χέγκεθ πρόσθεσε ότι αυτή η επίθεση αποτελεί την πρώτη βύθιση εχθρικού πλοίου από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο με τορπίλη από αμερικανικό υποβρύχιο και τόνισε πως η κίνηση αυτή δείχνει τη στρατηγική υπεροχή των ΗΠΑ στην περιοχή, καταγγέλλοντας το Ιράν ως «τρομοκρατική απειλή» που συνεχώς προσπαθεί να επεκτείνει την επιρροή του μέσω επιθέσεων με πυραύλους και drones.