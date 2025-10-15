Λιγότερες παραβάσεις, όχι από φόβο αλλά από σεβασμό στον νόμο

Μείωση στις παραβάσεις για μη χρήση κράνους καταγράφει η Τροχαία, μετά από 15 εβδομάδες εφαρμογής του νέου ΚΟΚ. Οι Έλληνες οδηγοί δείχνουν σημάδια σεβασμού του νόμου – όμως η πραγματική αλλαγή θα έρθει μόνο μέσα από τη συνείδηση και την παιδεία, όχι τον φόβο των προστίμων.

Αισθητή πτώση στις παραβάσεις

Για πρώτη φορά μετά από δεκαπέντε εβδομάδες εφαρμογής του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι παραβάσεις για μη χρήση κράνους υποχώρησαν κάτω από τις 1.800. Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο που δείχνει πως οι οδηγοί αρχίζουν να σέβονται τον νόμο, αλλά και την ίδια τους τη ζωή. Στο διάστημα 6 – 12 Οκτωβρίου 2025, πραγματοποιήθηκαν 20.017 έλεγχοι από τις αστυνομικές υπηρεσίες της χώρας.

Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ-ΜΠΕ: Έλεγχος της τροχαίας για κράνη

Από αυτούς, 1.532 παραβάσεις βεβαιώθηκαν σε οδηγούς (74 σε διανομείς) και 217 σε επιβάτες.

Μόλις 8 στους 100 ελεγχόμενους αποχώρησαν με κλήση και αφαίρεση διπλώματος για έναν μήνα.

Πού καταγράφηκαν οι περισσότερες παραβάσεις

Η Αττική παραμένει πρώτη με 517 παραβάσεις, ενώ ακολουθούν:

• Ιόνια Νησιά: 207

• Κρήτη: 195

• Νότιο Αιγαίο: 165

• Θεσσαλία: 144

• Δυτική Ελλάδα: 142

• Θεσσαλονίκη: 83

• Κεντρική Μακεδονία: 70

• Στερεά Ελλάδα: 62

• Πελοπόννησος: 61

• Ήπειρος: 37

• Ανατολική Μακεδονία & Θράκη: 34

• Βόρειο Αιγαίο: 25

• Δυτική Μακεδονία: 7

Από τις 1.232 παραβάσεις οδηγών δικύκλων, 73 αφορούσαν διανομείς, ενώ σημειώθηκαν επίσης 289 παραβάσεις από οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια) και 11 από οδηγούς ATV.

Πρόστιμα και αυστηρές κυρώσεις

Τα πρόστιμα ξεπέρασαν τις 500.000 ευρώ, ενισχύοντας τα ταμεία των Δήμων. Όμως, ο πραγματικός στόχος δεν είναι η οικονομική είσπραξη – αλλά η καλλιέργεια οδηγικής συνείδησης.

Με βάση τον Ν. 5209/2025, ο νέος ΚΟΚ ορίζει: Πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες σε οδηγούς δικύκλων, ενώ ίδιες κυρώσεις για τον οδηγό που δεν μεριμνά για τον επιβάτη του. Πρόστιμο 350 ευρώ για τον επιβάτη και 30 ευρώ για οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικά πατίνια). Τέλος σε περίπτωση υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η εκστρατεία της Τροχαίας στοχεύει στην αλλαγή νοοτροπίας, όχι απλώς στην τιμωρία. Το κράνος είναι στοιχειώδες μέτρο προστασίας – μια απλή πράξη ευθύνης που σώζει ζωές.

Τροχαία παντού – αλλά η ευθύνη είναι δική μας. Η Ελληνική Αστυνομία διατηρεί ισχυρή παρουσία στους δρόμους, πραγματοποιώντας συνεχείς ελέγχους σε δίκυκλα και επιχειρήσεις ενοικίασης, με ιδιαίτερη έμφαση στους διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ωστόσο, η αστυνόμευση δεν μπορεί να υποκαταστήσει τη συνείδηση. Ο σεβασμός του ΚΟΚ και της ανθρώπινης ζωής πρέπει να βασίζεται στην παιδεία και όχι στον φόβο της τιμωρίας. Η αστυνόμευση τελειώνει στο μπλόκο. Η συνείδηση αρχίζει στο μυαλό.