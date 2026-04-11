Λιγότερη σοκολάτα... υψηλότερη τιμή - «Πικρά» τα πασχαλινά αυγά παρά την πτώση τιμής στο κακάο

Λιγότερη σοκολάτα... υψηλότερη τιμή. Αυτό θα είναι το χαρακτηριστικό των φετινών πασχαλινών καλαθιών, παρά τις χαμηλότερες τιμές του κακάο.

Η τιμή του κακάο — του βασικού συστατικού της σοκολάτας — μειώνεται σταθερά μετά από το ιστορικό υψηλό του 2024, όποτε δηλαδή οι κόκκοι κακάο... «διαπραγματεύονταν» για πάνω από 12.000 δολάρια/τόνο. Σήμερα, η τιμή τους είναι περίπου 3.300 δολάρια/ τόνο.

Αύξηση 11,6% στις τιμές των γλυκών

Αλλά αυτή η πτώση δεν έχει μετακυλιστεί στο ποσό που πληρώνουν οι καταναλωτές. Οι τιμές των γλυκών έχουν αυξηθεί κατά 11,6% τον τελευταίο χρόνο, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του Φεβρουαρίου.

Ο λόγος: Η πασχαλινή σοκολάτα που κυκλοφορεί σήμερα στα ράφια των καταστημάτων παρασκευάστηκε με κακάο που αγοράστηκε την περίοδο που η τιμή του ήταν εξαιρετικά υψηλή, σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Wells Fargo Agri-Food Institute, David Branch.

«Το 2024 ήταν το αποκορύφωμα τριών συνεχόμενων ετών δυσμενών καιρικών φαινομένων στη Δυτική Αφρική», δήλωσε ο Μπραντς στο CNN.

Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής είναι οι μεγαλύτεροι προμηθευτές κακάο στον κόσμο. Η Γκάνα και η Ακτή Ελεφαντοστού παράγουν από μόνες τους το 60% της παγκόσμιας παραγωγής κακάο. Ακραίες καιρικές συνθήκες, όπως οι υψηλότερες θερμοκρασίες και οι καταρρακτώδεις βροχές, προκάλεσαν χαμηλές αποδόσεις των καλλιεργειών για τρία συνεχόμενα χρόνια.

Μεγάλη έλλειψη προσφοράς

Τα συνεχόμενα χρόνια πτώσης της παραγωγής οδήγησαν σε ένα από τα μεγαλύτερα ελλείμματα προσφοράς κόκκων κακάο σε σύγκριση με τη ζήτηση. Οι αγορές αντέδρασαν με «εκτόξευση των τιμών», δήλωσε ο Μπραντς.

Πέρυσι, οι γιγάντιες σοκολάτες των Hershey, Nestle και Lindt ανακοίνωσαν αυξήσεις τιμών λόγω ελλείψεων σε κακάο. Η Lindt ειδικότερα, αύξησε τις τιμές κατά 19%.

Αυτά είναι άσχημα νέα για τα καταστήματα που στηρίζονται στην αγορά και πώληση προϊόντων σοκολάτας, ειδικά κατά τις γιορτινές περιόδους. Οι τιμές της σοκολάτας για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, για παράδειγμα, αυξήθηκαν τον Φεβρουάριο και εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι τότε, ο Μπραντς είχε δηλώσει ότι οι αυξήσεις στις τιμές ενδέχεται να μειωθούν μέχρι το Πάσχα.

Πόσα θα ξοδέψουν οι Αμερικανοί σε γλυκά φέτος το Πάσχα

Οι Αμερικανοί προβλέπεται πως θα ξοδέψουν περίπου 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια σε πασχαλινά γλυκά φέτος, σύμφωνα με την Εθνική Ομοσπονδία Λιανικής. Η Εθνική Ένωση Ζαχαροπλαστών αναφέρει ότι περίπου το 90% όλων των πασχαλινών καλαθιών περιλαμβάνουν προϊόντα σοκολάτας.

Ευτυχώς για τους λάτρεις της σοκολάτας, το 2026 χαρακτηρίστηκε από πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη του κακάο σε σύγκριση με πέρυσι.

«Αυτό που είδαμε φέτος είναι εξαιρετικός καιρός, βελτιωμένες καλλιεργητικές πρακτικές, περισσότερες φυτείες κακάο που εισέρχονται σε Νότια Αμερική και Ασία», δήλωσε ο Μπραντς.

Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν αυξήσει την παγκόσμια προσφορά κακάο, μειώνοντας τις τιμές των κόκκων κακάο - αν και μπορεί να χρειαστεί ακόμη λίγος χρόνος μέχρι οι μειώσεις των τιμών να πλήξουν τα τελικά προϊόντα στα καταστήματα. Ο Μπραντς ωστόσο δεν αναμένει θετικές ανακοινώσεις για τους πελάτες μέχρι το Χάλογουιν.

Παραμένει η αγάπη των καταναλωτών για τη σοκολάτα

Οι δασμοί αύξησαν το κόστος συσκευασίας τροφίμων το 2025. Ο Τέιλορ πίστευε ότι η κατάργηση πολλών δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο θα γλίτωνε τα σοκολατοειδή από την αύξηση των τιμών, αλλά το κόστος συσκευασίας παραμένει πολύ υψηλό για κάτι τέτοιο.

Και ο πόλεμος στο Ιράν θα μπορούσε να αυξήσει το κόστος μεταφοράς ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμών του πετρελαίου. Οι καταναλωτές μπορεί να στραφούν σε πιο φθηνές σοκολάτες από συνοικιακά καταστήματα αντί να επιλέξουν τις μεγάλες μάρκες, δήλωσε ο Μπραντς. Οι εναλλακτικές λύσεις σοκολάτας όπως τα Peeps και τα ζελεδάκια θα μπορούσαν επίσης να είναι πιο δημοφιλείς από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.

Αλλά ο Μπραντς εξακολουθεί να είναι σίγουρος για τη λατρεία που έχει το κοινό στη σοκολάτα.

«Οι καταναλωτές δεν έχουν χάσει την όρεξή τους για σοκολάτα», είπε ο Μπραντς. «Είναι μια από τις μικρές προσιτές πολυτέλειες που προσφέρουν στον εαυτό τους. Παρά τις υψηλές τιμές, πολλοί καταναλωτές δεν μπορούν να την αποχωριστούν».