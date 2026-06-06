Λιγότεροι τηλεθεατές, περισσότερα κλικ: Η διπλή εικόνα της Eurovision 2026

Η Eurovision προσέλκυσε φέτος 131 εκατομμύρια τηλεθεατές, 35 εκατομμύρια λιγότερους σε σχέση με τον διαγωνισμό του 2025, μετά το μποϊκοτάζ πέντε χώρων λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν το Σάββατο (6/6) οι διοργανωτές.



«Παρότι ορισμένα από τα στοιχεία μας είναι φυσικά χαμηλότερα, ελλείψει εκείνων από τα πέντε μέλη μας που επέλεξαν να μην συμμετάσχουν φέτος, παραμένουμε αποφασισμένοι να κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να ανοίξουμε την πόρτα για την επιστροφή τους το 2027», δήλωσε ο διευθυντής του μεγάλου διαγωνισμού τραγουδιού, Μάρτιν Γκριν.

Η Ισλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, η Σλοβενία ​​και η Ισπανία αποσύρθηκαν από τον διαγωνισμό του 2026 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ. Μόνο η Ολλανδία και η Ισλανδία συνέχισαν να μεταδίδουν τον διαγωνισμό.

Η EBU αναφέρει ότι σε 14 από τις συμμετέχουσες χώρες, περισσότερο από το 50% όλων των τηλεθεατών «συντονίστηκαν» στον διαγωνισμό τραγουδιού, με το υψηλότερο μερίδιο αγοράς να καταγράφεται στη Φινλανδία, όπου το 92,8% παρακολούθησε τον διαγωνισμό, και στη συνέχεια στη Σουηδία, όπου το 85,5% των τηλεθεατών «συντονίστηκε».

Παρά τη μείωση των θεατών, η EBU αναφέρει ότι η ψηφιακή αλληλεπίδραση με το περιεχόμενο της Eurovision εκτοξεύτηκε στα ύψη, με τις προβολές στο TikTok κατά τη διάρκεια της εβδομάδας της εκπομπής να αυξάνονται κατά 33% σε σύγκριση με το 2025, την αλληλεπίδραση στο Instagram να αυξάνεται κατά 3,25% σε σχέση με πέρυσι και το περιεχόμενο στο Facebook να σημειώνει αύξηση 23%.

Παρά το μποϊκοτάζ του διαγωνισμού και τη μη μετάδοση της εκπομπής, οι ψηφοφόροι από την Ολλανδία, την Ισπανία και την Ιρλανδία ήταν μεταξύ των 10 κορυφαίων χωρών που συμμετείχαν στην ψηφοφορία «υπόλοιπου κόσμου» κατά τη διάρκεια των ημιτελικών και του μεγάλου τελικού, μαζί με τις ΗΠΑ, τον Καναδά και άλλες χώρες.

Το Ισραήλ τερμάτισε δεύτερο στον φετινό διαγωνισμό με το τραγούδι «Michelle» του Νόαμ Μπετάν, και ο διαγωνισμός της επόμενης χρονιάς έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στη Βουλγαρία καθώς η εκπρόσωπος της βαλκανικής χώρας Ντάρα αναδείχθηκε νικήτρια της φετινής Eurovision με το χορευτικό κομμάτι «Bangaranga».

