Λίλι Κόλινς: Έριξε τη βόμβα από τη Μύκονο - «Η έκτη σεζόν του Emily in Paris θα είναι η τελευταία»

Η Λίλι Κόλινς απολαμβάνει τον ήλιο, τη θάλασσα, την υπέροχη αρχιτεκτονική των Κυκλάδων, γυρίζει σκηνές στη Μύκονο για τα νέα επεισόδια του «Emily in Paris» και κάπου εκεί ανάμεσα σε όλα αυτά ανεβάζει post και stories στο Instagram όπου μας ανακοινώνει τα… δυσάρεστα: «Καιιιι επιστρέψαμε, για τελευταία φορά. Το Emily in Paris ταξιδεύει στην Ελλάδα (και φυσικά στη Γαλλία) για μία τελευταία, επική περιπέτεια.

Ας κάνουμε αυτή την σεζόν την πιο απίστευτα ξεχωριστή μέχρι τώρα», έγραψε στη σελίδα της και μοιράστηκε μαζί μας στιγμιότυπα από το νησί των ανέμων όπου βρισκόταν μπροστά από ένα κατάλευκο εκκλησάκι, ενώ σε άλλες φωτογραφίες την είδαμε με τον δημιουργό της σειράς Ντάρεν Σταρ. Η ηθοποιός θα μείνει στη Μύκονο για διακοπές και μετά το τέλος των γυρισμάτων που ολοκληρώνονται στις 26 Μαΐου.

Μυκονιάτικο ξεφάντωμα

Την ίδια στιγμή βέβαια η Λίλι Κόλινς, ο Λούκας Μπράβο και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές της σειράς συνεχίζουν τα γυρίσματα των νέων επεισοδίων σε γνωστό beach club της Μυκόνου, ξεσαλώνουν και χορεύουν, αφού η Μύκονος είναι γνωστή παγκοσμίως για τη διασκέδασή της και αυτό θέλει να δείξει και ο νέος κύκλος.

Στο βίντεο του Mykonos Live TV βλέπουμε μια drag queen να τραγουδά και να χορεύει πλάι στην πισίνα, ενώ δίπλα της περνούν οι πρωταγωνιστές που συμμετέχουν στο πάρτι. Διακρίνονται λοιπόν η Λίλι Κόλινς (Έμιλι), η Άσλεϊ Παρκ (Μίντι), η Φιλιπίν Λίροϊ - Μπολιέ (Σιλβί) και ο Λουσιέν Λαβίσκουντ (Άλφι), ο Βρετανός ηθοποιός που είναι σε σχέση με την εκρηκτική Λατίνα ποπ σταρ Shakira. Στο ίδιο γύρισμα συμμετείχαν και οι δικές μας Έβελυν Καζαντζόγλου και Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου.