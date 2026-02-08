Λίλυ Άλεν: Ποζάρει topless και κάνει αποκαλύψεις για το τραύμα της κατάρρευσης του γάμου της

Comeback με το άλμπουμ «West End Girl» έκανε πριν λίγους μήνες η Lily Allen, ένα άλμπουμ που αναφέρεται στο πρόσφατο διαζύγιό της με τον ηθοποιό David Harbour και στην αποτυχία αυτής της σχέσης και τώρα μια ανάσα πριν την έναρξη των περιοδειών της στη Γλασκώβη το Μάρτιο φωτογραφίζεται για το περιοδικό Elle και δηλώνει: «Είναι ένας δίσκος γεμάτος θυμό. Και αφορά πολύ περισσότερο την οργή που στρέφεται προς άλλους ανθρώπους. Δεν αφορά πραγματικά την αυτοκριτική».

Όπως αποκαλύπτει το άλμπουμ αυτό έχει τεράστια απήχηση καθώς λαμβάνει πολλά μηνύματα στο instagram από γυναίκες που μοιράζονται μαζί της με αφοπλιστική ειλικρίνεια τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στις σχέσεις τους. «Εύχομαι να μπορούσα να απαντήσω σε όλους, να βοηθήσω τους ανθρώπους και να σώσω τους γάμους τους, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να γράψω λίγη μουσική με την οποία ελπίζω να ταυτιστούν και να τους κάνει να νιώθουν λιγότερο μόνοι» εξηγεί.

Και καθώς συνεχίζει να μιλάει για τον αποτυχημένο γάμο της παραδέχεται: «Νομίζω ότι αν έμαθα κάτι για τον εαυτό μου από αυτό, είναι ότι η οργή είναι ισχυρή και απαραίτητη και δεν είναι απαραίτητα κακό να την εκφράζεις. Στην πραγματικότητα, η καταπιεσμένη οργή είναι αναμφισβήτητα πιο καταστροφική».

Η τραγουδίστρια - ηθοποιός παραδέχθηκε ότι κατά την διάρκεια του τοξικού έγγαμου βίου της απομακρύνθηκε από τους φίλους της και από ανθρώπους που αγαπούσε, όμως όταν χώρισε όλοι συσπειρώθηκαν γύρω της για να την στηρίξουν. «Δεν ξέρω αν είμαι ιδιαίτερα καλή στο να είμαι παρούσα, μόνο και μόνο επειδή το τηλέφωνό μου χτυπάει αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι οι φίλοι μου ενοχλούνται λίγο γιατί θα μου πάρει πέντε μέρες για να επικοινωνήσω μαζί τους, ενώ πριν από μερικούς μήνες θα απαντούσα μέσα σε δύο λεπτά» εξομολογήθηκε.

Και συμπληρώνει για την διαχείριση του χρόνου της: «Έχω ΔΕΠΥ, οπότε είναι πολύ δύσκολο όταν προκύπτουν πράγματα και είμαι υπερφορτωμένη με πληροφορίες. Είμαι μια πολύ πιστή και υπεύθυνη φίλη. Θέλω να μπορώ να δίνω σε όλους τους ανθρώπους στη ζωή μου, ακριβώς αυτό που τους αξίζει. Αλλά μερικές φορές το μυαλό μου αποσπάται και αποσπάται η προσοχή μου και μετά ξεχνάω αυτό το άτομο στο οποίο πρέπει να απαντήσω».

Για την περίοδο που είχε απομακρυνθεί από τα φώτα της δημοσιότητας και είχε βάλει προτεραιότητα την οικογένειά της παραδέχεται: «Ήμουν μια πολύ παρούσα μητέρα, ήμουν στο σπίτι όταν επέστρεφαν από το σχολείο, τους μαγείρευα δείπνο και έκανα τις εργασίες τους μαζί τους. Ήθελα τα πράγματα να είναι σχετικά φυσιολογικά. Ήμουν ευτυχισμένη με την έννοια ότι έκανα αυτό που ήθελα να κάνω για τα παιδιά μου. Το αν ένιωθα δημιουργικά πλήρης ή όχι είναι εντελώς διαφορετικό θέμα. Δεν κατάφερα να βρω την ισορροπία μεταξύ των δύο. Νομίζω όμως ότι όλα αυτά απέδωσαν καρπούς. Έχω μια πολύ καλή σχέση μαζί τους. Και τα δύο με εμπιστεύονται ανεπιφύλακτα, και τα δύο έρχονται σε μένα όταν έχουν προβλήματα και τα λύνουμε μαζί».