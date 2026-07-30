Λιμάνι Άνδρου: Γυναίκα τραυματίστηκε από σκοινί πλοίου που έσπασε το παράθυρο του αμαξιού της

Ένα πολύ επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο λιμάνι του Γαυρίου στην Άνδρο.

Ενώ οι ουρές των ταξιδιωτών περίμεναν να επιβιβαστούν στο πλοίο που εκείνη τη στιγμή πρόσδενε στο λιμάνι, ένα ορμίδιο επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου (λεπτό και ελαφρύ σχοινί που εκτοξεύεται ή ρίχνεται από το πλοίο προς την προβλήτα κατά τη διαδικασία πρόσδεσης) προσέκρουσε στο παράθυρο του αυτοκινήτου μιας 44χρονης γυναίκας, μέσα στο οποίο ανέμενε να επιβιβαστεί.

Αποτέλεσμα του εκτοξευόμενου ορμίδιου, γνωστού ως «βιλάι», ήταν αυτό να χτυπήσει το παράθυρο του Ι.Χ. οχήματος, να το σπάσει και στη συνέχεια να τραυματιστεί η 44χρονη στα πόδια από τα θραύσματα.

Στην επιβάτιδα παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες από το πλήρωμα ιδιωτικού ασθενοφόρου που βρισκόταν στο σημείο, καθώς και από μέλη του πληρώματος του πλοίου.

Στη συνέχεια η 44χρονη επιβιβάστηκε κανονικά στο πλοίο, δηλώνοντας ότι είναι καλά στην υγεία της.

Για τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται προανάκριση από το Α΄ Λιμενικό Τμήμα Γαυρίου του Λιμεναρχείου Άνδρου.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ