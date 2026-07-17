Λιμάνι Πειραιά: Κορυφώνεται η έξοδος των αδειούχων - Γεμάτα αναχωρούν τα πλοία για τα νησιά

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς συνεχίζεται η μεγάλη έξοδος των αδειούχων του Ιουλίου. Χιλιάδες ταξιδιώτες αναχωρούν από την πρωτεύουσα με προορισμό δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς, ενώ από νωρίς το πρωί της Παρασκευής (17/7) επικρατεί έντονη κινητικότητα στους χώρους του λιμανιού.

Η αυξημένη επιβατική κίνηση έχει επηρεάσει και την κυκλοφορία στους γύρω δρόμους, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις λόγω της προσέλευσης των ταξιδιωτών και των οχημάτων που κατευθύνονται προς τις πύλες αναχώρησης.

Δεκάδες δρομολόγια προς Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα

Για σήμερα Παρασκευή έχουν προγραμματιστεί συνολικά 23 αναχωρήσεις πλοίων με προορισμούς τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη, με τη δραστηριότητα στο λιμάνι να παραμένει αυξημένη καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Παράλληλα, ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στις γραμμές του Αργοσαρωνικού, καθώς 57 πλοία αναμένεται να πραγματοποιήσουν δρομολόγια προς τα κοντινά νησιά.

Συνολικά, από το λιμάνι του Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν περίπου 80 δρομολόγια μέσα στην ημέρα.

Χιλιάδες ταξιδιώτες έχουν ήδη αναχωρήσει

Η αυξημένη κίνηση των τελευταίων ημερών επιβεβαιώνει ότι η θερινή έξοδος βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μόνο το προηγούμενο διάστημα, σχεδόν 20.000 επιβάτες αναχώρησαν από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, αναζητώντας λίγες ημέρες ξεκούρασης στα ελληνικά νησιά.

Οι ακτοπλοϊκές εταιρείες και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τον μεγάλο αριθμό ταξιδιωτών που επιλέγουν τον Πειραιά ως αφετηρία των καλοκαιρινών τους διακοπών.