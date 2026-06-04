Λιμάνι Πειραιά: Νεκρός ο οδηγός ταξί - Ανασύρθηκαν η σορός και το όχημα από τη θάλασσα

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Τραγική κατάληξη είχε το περιστατικό με το ταξί που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά, στην πύλη Ε4, το πρωί της Πέμπτης, καθώς ο οδηγός του οχήματος ανασύρθηκε νεκρός.

Το συμβάν σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Η στιγμή της ανάσυρσης του ταξί που έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/WqEBFVkanp — Flash.gr (@flashgrofficial) June 4, 2026

Στο σημείο στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από το Λιμενικό Σώμα, με τη συμμετοχή περιπολικού σκάφους και στελεχών της λιμενικής αρχής.

Παράλληλα, στην περιοχή έφτασε κλιμάκιο της Μονάδας Υποβρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ), προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες και την ανέλκυση του οχήματος.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Δύτες κατάφεραν να εντοπίσουν και να απεγκλωβίσουν τον άνδρα από το ταξί, δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, τον παρέλαβε ασθενοφόρο, ενώ λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Με τη συνδρομή γερανοφόρου οχήματος πραγματοποιήθηκε και η ανέλκυση του ταξί από τη θάλασσα.

Flash.gr/Γιάννης Κέμμος

Οι αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια κάτω από τα οποία το όχημα κατέληξε στη θάλασσα στο λιμάνι του Πειραιά.