Λιμενάρχης Ηρακλείου: Δύσκολη η κατάσταση με τις μεταναστευτικές ροές, αλλά διαχειρίσιμη

Δεν έκρυψε την αγωνία του για τις μεταναστευτικές ροές ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, Νίκος Τσομπάνης μιλώντας σήμερα δημόσια για το θέμα, στο περιθώριο της εκδήλωσης για τον αγιασμό του νεότευκτου σκάφους του Λιμενικού στην πόλη μας.

Ωστόσο, τόνισε ότι με τη βοήθεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, η διαχείριση είναι εφικτή.

Τι ανέφερε ο Λιμενάρχης Ηρακλείου, Νίκος Τσομπάνης για τις μεταναστευτικές ροές στην Κρήτη