Λήμνος: Οι άνεμοι παρέσυραν στα ανοιχτά τουρίστες με SUP και ένα παιδί σε φουσκωτό

Οι ισχυροί άνεμοι που έπνεαν στη Λήμνο το Σάββατο (28/6) προκάλεσαν δύο επικίνδυνα περιστατικά στη θάλασσα, με την άμεση κινητοποίηση του Λιμενικού και πολιτών να αποδεικνύεται καθοριστική για την ασφαλή έκβασή τους.

Σύμφωνα με το Limnoslive, το πιο σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε στην περιοχή του Παρθενόμυτου, όπου ένα ζευγάρι τουριστών από τη Βουλγαρία είχε βγει στη θάλασσα με δύο σανίδες όρθιας κωπηλασίας (SUP).

Οι ισχυροί άνεμοι τούς απομάκρυναν γρήγορα από την ακτή, με αποτέλεσμα να βρεθούν σε δύσκολη θέση. Λουόμενος που αντιλήφθηκε το συμβάν ειδοποίησε αμέσως το Λιμενικό, το οποίο κινητοποιήθηκε και οργάνωσε επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα είχε παρασυρθεί μακριά από τον σύζυγό της, είχε χάσει τη σανίδα της και βρισκόταν μέσα στη θάλασσα χωρίς μέσο επίπλευσης, παρουσιάζοντας μάλιστα σημάδια υποθερμίας. Ο άνδρας διατηρούσε ακόμη τη σανίδα του και μεταφέρθηκε με ασφάλεια μαζί με αυτή.

Παιδί σε φουσκωτό παρασύρθηκε από τους ανέμους

Λίγες ώρες αργότερα καταγράφηκε και δεύτερο περιστατικό στην παραλία του Πλατύ, όταν ένα μικρό παιδί που βρισκόταν πάνω σε φουσκωτό στρώμα παρασύρθηκε προς τα ανοιχτά εξαιτίας των ισχυρών ανέμων.

Το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση στους λουόμενους, ενώ ενημερώθηκε άμεσα το Λιμενικό. Την ίδια στιγμή, πολίτης που βρισκόταν στην περιοχή έσπευσε να βοηθήσει και κατάφερε να προσεγγίσει το παιδί, μεταφέροντάς το με ασφάλεια πίσω στην ακτή πριν χρειαστεί περαιτέρω επέμβαση των Αρχών.