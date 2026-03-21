Λινγκ και μπακαλιάρος: Ποιες είναι οι διαφορές, τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές

Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι καταναλωτές εν όψει της 25ης Μαρτίου, καθώς ορισμένοι επιτήδειοι πωλούν για μπακαλιάρο ένα άλλο ψάρι, σύμφωνα με οδηγίες της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος (ΕΕΚΕ).

Ο λόγος για το ψάρι λινγκ (ling) το οποίο σε γενικές γραμμές είναι λιγότερο γευστικό από τον μπακαλιάρο, έχει μικρότερη διατροφική αξία και συνήθως η τιμή του είναι χαμηλότερη. Ωστόσο, κάποιοι ιχθυοπώλες πωλούν το συγκεκριμένο ψάρι στην ίδια τιμή με τον μπακαλιάρο και μάλιστα δίπλα στο αυθεντικό ψάρι. Και τα δύο αυτά ψάρια πωλούνται συχνά παστωμένα και μοιάζουν αρκετά στην όψη, επομένως είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε με την πρώτη ματιά.

Μπακαλιάρος: Πώς θα τον ξεχωρίσετε

Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τα ταμπελάκια. Πολλές φορές μπορεί να έχει τονιστεί με μεγάλα γράμματα ο τόπος προέλευσης του ψαριού (π.χ.: «ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ») και η τιμή (που κάποιες φορές είναι πολύ κοντά σε εκείνη του μπακαλιάρου). Το είδος του ψαριού γράφεται με μικρά γράμματα, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην το διακρίνει και έτσι να υποθέσει ότι πρόκειται για μπακαλιάρο.

Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξετε, είναι η όψη του. Όπως επισημαίνει η ΕΕΚΕ, ο αυθεντικός (ολόκληρος) μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή που διατρέχει το σώμα του κατά μήκος και από τις δυο πλευρές. Εάν, ωστόσο, το βακαλάος είναι φιλεταρισμένος, τότε η γραμμή αυτή μπορεί να είναι ορατή μόνο στη μία πλευρά.

Επίσης, για να έχετε μια ιδέα σε σχέση με την ποιότητά του, θα πρέπει να δώσετε βάση στο χρώμα του μπακαλιάρου, το οποίο θα πρέπει να είναι λευκό (αποφύγετε τα παστά ψάρια που έχουν μια κίτρινη απόχρωση) και να μην έχει κηλίδες, αλλοιώσεις ή ορατές δυσχρωμίες.

Όσον αφορά την προέλευση του μπακαλιάρου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΕΚΕ, οι αυθεντικοί υγράλατοι ή αλίπαστοι (παστοί) μπακαλιάροι προέρχονται από περιοχές του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και της Γροιλανδίας. Η ελληνική αγορά προμηθεύεται τον μπακαλιάρο κυρίως από: Ατλαντικό, Ισλανδία, Φινλανδία και Νορβηγία.

Αναλυτικά, η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει στους καταναλωτές τα εξής: