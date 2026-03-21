Λινγκ και μπακαλιάρος: Ποιες είναι οι διαφορές, τι πρέπει να γνωρίζουν οι καταναλωτές
Πώς θα ξεχωρίστε τον μπακαλιάρο από ένα λινγκ, σύμφωνα με την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος (ΕΕΚΕ).
Ιδιαίτερα προσεκτικοί πρέπει να είναι οι καταναλωτές εν όψει της 25ης Μαρτίου, καθώς ορισμένοι επιτήδειοι πωλούν για μπακαλιάρο ένα άλλο ψάρι, σύμφωνα με οδηγίες της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδος (ΕΕΚΕ).
Ο λόγος για το ψάρι λινγκ (ling) το οποίο σε γενικές γραμμές είναι λιγότερο γευστικό από τον μπακαλιάρο, έχει μικρότερη διατροφική αξία και συνήθως η τιμή του είναι χαμηλότερη. Ωστόσο, κάποιοι ιχθυοπώλες πωλούν το συγκεκριμένο ψάρι στην ίδια τιμή με τον μπακαλιάρο και μάλιστα δίπλα στο αυθεντικό ψάρι. Και τα δύο αυτά ψάρια πωλούνται συχνά παστωμένα και μοιάζουν αρκετά στην όψη, επομένως είναι δύσκολο να τα ξεχωρίσουμε με την πρώτη ματιά.
Μπακαλιάρος: Πώς θα τον ξεχωρίσετε
Πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τα ταμπελάκια. Πολλές φορές μπορεί να έχει τονιστεί με μεγάλα γράμματα ο τόπος προέλευσης του ψαριού (π.χ.: «ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ») και η τιμή (που κάποιες φορές είναι πολύ κοντά σε εκείνη του μπακαλιάρου). Το είδος του ψαριού γράφεται με μικρά γράμματα, με αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μην το διακρίνει και έτσι να υποθέσει ότι πρόκειται για μπακαλιάρο.
Το δεύτερο πράγμα που πρέπει να προσέξετε, είναι η όψη του. Όπως επισημαίνει η ΕΕΚΕ, ο αυθεντικός (ολόκληρος) μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή που διατρέχει το σώμα του κατά μήκος και από τις δυο πλευρές. Εάν, ωστόσο, το βακαλάος είναι φιλεταρισμένος, τότε η γραμμή αυτή μπορεί να είναι ορατή μόνο στη μία πλευρά.
Επίσης, για να έχετε μια ιδέα σε σχέση με την ποιότητά του, θα πρέπει να δώσετε βάση στο χρώμα του μπακαλιάρου, το οποίο θα πρέπει να είναι λευκό (αποφύγετε τα παστά ψάρια που έχουν μια κίτρινη απόχρωση) και να μην έχει κηλίδες, αλλοιώσεις ή ορατές δυσχρωμίες.
Αναλυτικά, η ΕΕΚΕ υπενθυμίζει στους καταναλωτές τα εξής:
- Οι αυθεντικοί υγράλατοι ή αλίπαστοι (παστοί) μπακαλιάροι προέρχονται από περιοχές του Ατλαντικού, του Ειρηνικού και της Γροιλανδίας. Η Ελληνική αγορά προμηθεύεται τον μπακαλιάρο κυρίως από τον Ατλαντικό και την Ισλανδία, Φινλανδία και Νορβηγία.
- Το παστωμένο ψάρι με την ονομασία λινγκ, πωλείται συνήθως δίπλα από τον αυθεντικό υγράλατο μπακαλιάρο, επομένως έχει μεγάλη σημασία να ελέγχουμε τις ταμπέλες του ιχθυοπωλείου. Πολλοί προμηθευτές αναγράφουν με μικρότερα γράμματα το χαρακτηριστικό «Λίνγκ» ή «Ling» και με μεγαλύτερα γράμματα την περιοχή προέλευσης, π.χ. ΙΣΛΑΝΔΙΑΣ.
- Επισημαίνουμε ότι τόσο ο αυθεντικός μπακαλιάρος όσο και το λινγκ, έχει κόκκαλα οπότε η αναγραφή του χαρακτηριστικού αυτού δεν είναι επαρκής για την αποφυγή της σύγχυσης.
- Ο μπακαλιάρος έχει μια χαρακτηριστική λευκή γραμμή που διατρέχει το σώμα του κατά μήκος και από τις δυο του πλευρές. Αν δεν είναι ορατή και από τις δύο πλευρές αυτό δεν πρέπει να μας ανησυχεί γιατί μπορεί η γραμμή από τη μία πλευρά του ψαριού να είναι κρυμμένη εξαιτίας του φιλεταρίσματος.
- Μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ποιότητα του καλού μπακαλιάρου, όπως και κάθε ψαριού, από το χρώμα του. Πρέπει να είναι λευκός, χωρίς κηλίδες ή κίτρινη απόχρωση και να μην επιλέγουμε ψάρι με ορατές αλλοιώσεις ή κιτρινισμένο χρώμα.