Λιόλιος: «Η ευθύνη βαραίνει την διοίκηση - Θα ανατρέψουμε την κατάσταση»

Την ευθύνη για την απογοητευτική εικόνα της Εθνικής Ελλάδας στα τελευταία παιχνίδια των προκριματικών του Μουντομπάσκετ 2027 ανέλαβε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος.

Με δήλωσή του στην επίσημη ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας, ο ισχυρός άνδρας της ΕΟΚ στάθηκε στις ήττες από Ρουμανία και Πορτογαλία, παραδεχόμενος πως η ομάδα δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις των αναμετρήσεων.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ευθύνη βαραίνει τη διοίκηση της Ομοσπονδίας και τον ίδιο προσωπικά, στέλνοντας μήνυμα πως θα γίνουν οι απαραίτητες κινήσεις για να αλλάξει η εικόνα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος.



«Στα τελευταία δύο παιχνίδια της Εθνικής για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου η ομάδα μας παρουσιάστηκε κατώτερη των περιστάσεων. Η ευθύνη για αυτή την εικόνα βαραίνει τη Διοίκηση της ΕΟΚ και εμένα προσωπικά ως πρόεδρό της.

Είναι χρέος μου και υποχρέωση όλων μας να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή στους επόμενους αγώνες. Και αυτό θα γίνει…», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Λιόλιος.

Οι δύο διαδοχικές ήττες έχουν δυσκολέψει σημαντικά την προσπάθεια της Εθνικής για πρόκριση στην επόμενη φάση των προκριματικών, με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα να καλείται πλέον να αντιδράσει στα επόμενα «παράθυρα».