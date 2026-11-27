Μια αγκαλιά, ένα φιλί και χαμόγελα που μαρτυρούσαν την όμορφη διάθεση του ζευγαριού. Η Κατερίνα Λιόλιου και ο Χάρης Παπατζανής άφησαν για λίγο στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και απόλαυσαν μια κοινή βραδινή έξοδο στο Μέγαρο Μουσικής.

Η τραγουδίστρια και ο αγαπημένος της δεν δίστασαν να εκδηλώσουν την τρυφερότητά τους δημόσια, με τον φωτογραφικό φακό να καταγράφει τις μεταξύ τους αγκαλιές και τα φιλιά.

Κομψοί και ιδιαίτερα διαχυτικοί, οι δυο τους έδειχναν να απολαμβάνουν ο ένας την παρέα του άλλου, μακριά από το περιβάλλον της νυχτερινής διασκέδασης, όπου περνούν μεγάλο μέρος της καθημερινότητάς τους.

Άλλωστε, ο Χάρης Παπατζανής δεν είναι μόνο ο σύντροφος της Κατερίνας Λιόλιου, αλλά και ο μάνατζέρ της, με το ζευγάρι να μοιράζεται τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική του ζωή.

Όταν εκείνος ήταν ακόμη θαυμαστής της

Η γνωριμία τους πηγαίνει αρκετά χρόνια πίσω, όταν η τραγουδίστρια έκανε τα πρώτα της βήματα στη μουσική σκηνή. Ο Χάρης Παπατζανής είχε περιγράψει στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» πώς συναντήθηκαν για πρώτη φορά, αποκαλύπτοντας ότι ήδη παρακολουθούσε την καλλιτεχνική της πορεία.

«Η πρώτη γνωριμία είναι αρκετά παλιά. Αν θυμάμαι ήταν το 2017 σε ένα ραδιοφωνικό event. Την ήξερα ως καλλιτέχνιδα από το The Voice και τις συνεργασίες της με Βέρτη και Ρέμο και θυμάμαι ότι τότε με την παρέα μας ήμασταν φαν του Γιώργου Σαμπάνη που ήταν η πρώτη συνεργασία της και λέγαμε “πάμε από την αρχή να δούμε την Κατερίνα”», είχε αναφέρει.

Τι έχει πει η Κατερίνα Λιόλιου για τον γάμο και τα παιδιά

Έχοντας χαρακτηρίσει τον Χάρη Παπατζανή «άνθρωπό της», η τραγουδίστρια είχε μιλήσει σε παλαιότερη συνέντευξή της στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το ενδεχόμενο να δημιουργήσουν οικογένεια, χωρίς να βάζει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα στη ζωή τους.

«Προς το παρόν δεν είναι στα σχέδια ο γάμος, αλλά δεν αποκλείω κάτι. Δεν αποκλείω κάτι για το μέλλον. Αυτήν τη στιγμή μας γεμίζουν άλλα πράγματα. Μου αρέσει να ζω το κάθε πράγμα που έρχεται στη ζωή μου όταν έρχεται. Μακάρι στο μέλλον να με αξιώσει ο Θεός να κάνω ένα παιδί ή 2. Πιστεύω θα το νιώσω όταν έρθει η ώρα. Θα το αισθανθώ», είχε εξομολογηθεί.

Στην ίδια συνέντευξη είχε αναφερθεί και στην επιμονή που απαιτεί η επαγγελματική της διαδρομή: «Όταν αισθάνεσαι ότι θες να τα παρατήσεις, πρέπει να επιμείνεις. Και εκεί είναι και η έννοια του πρωταθλητισμού σε αυτό που κάνεις. Ότι όταν κάτι μοιάζει για όλο τον κόσμο υπερβολή, για σένα ξέρεις ότι είναι το σωστό».