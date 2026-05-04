Λιονέλ Μέσι: Μπήκε στο μονοθέσιο της Mercedes και έφερε... τύχη στον Αντονέλι

Στο χθεσινό Grand Prix στο Μαϊάμι παραβρέθηκαν πολλοί διάσημοι για να παρακολουθήσουν από κοντά τα «διαστημόπλοια» της Formula 1. Φυσικά, από εκεί δεν θα μπορούσε να λείπει ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος τα τελευταία 3 χρόνια είναι κάτοικος της περιοχής, εφόσον αγωνίζεται για την Ίντερ Μαϊάμι.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ είχε την ευκαιρία να μπει για πρώτη φορά σε μονοθέσιο, με την Mercedes-AMG να είναι η ομάδα που του εκπλήρωσε την επιθυμία.

Συγκεκριμένα, οι οδηγοί της γερμανικής ομάδας, Αντονέλι και Ράσελ έδειξαν στον Μέσι πως λειτουργεί το υπεραμάξι τους, με τον Αργεντινό να δείχνει παραπάνω από χαρούμενος, που βρισκόταν πίσω από το τιμόνι.

Μάλιστα, ο ίσως κορυφαίος ποδοσφαιριστής στον κόσμο, έφερε γούρι στην Mercedes, η οποία νίκησε το Grand Prix του Μαϊάμι με τον Αντονέλι, ενώ ο Ράσελ κατέκτησε την τέταρτη θέση σε έναν συγκλονιστικό αγώνα.