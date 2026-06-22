Λιονέλ Μέσι: Ο «μάγος» της Αργεντινής έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ

Στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία, ο «μάγος» Λιονέλ Μέσι, βρήκε το γκολ που έψαχνε και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ.

Μετά το τρομερό χατ-τρικ με την Αλγερία, σκόραρε και απέναντι στην Αυστρία, έφτασε τα 17 γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου κι έγινε επίσημα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος είχε τα πρωτεία με 16 μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Το Top-10 των All-time σκόρερ των Μουντιάλ