Σπορ Εθνική Αργεντινής Αυστρία Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

Λιονέλ Μέσι: Ο «μάγος» της Αργεντινής έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ

Ο Μέσι ξεπέρασε τον Μίροσλαφ Κλόζε και έγραψε τη δική του ιστορία στα Παγκόσμια Κύπελλα.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Φώτης Ξένος

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αυστρία, ο «μάγος» Λιονέλ Μέσι, βρήκε το γκολ που έψαχνε και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ.

Μετά το τρομερό χατ-τρικ με την Αλγερία, σκόραρε και απέναντι στην Αυστρία, έφτασε τα 17 γκολ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου κι έγινε επίσημα ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του θεσμού, αφήνοντας πίσω του τον Γερμανό Μίροσλαβ Κλόζε, ο οποίος είχε τα πρωτεία με 16 μέχρι το βράδυ της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Το Top-10 των All-time σκόρερ των Μουντιάλ 

  1. Λιονέλ Μέσι - 17 
  2. Μίροσλαβ Κλόζε - 16 
  3. Ρονάλντο Ναζάριο - 15
  4. Γκερντ Μίλερ - 14
  5. Κιλιάν Εμπαπέ - 14
  6. Ζιστ Φοντέν - 13
  7. Πελέ - 12
  8. Γιούργκεν Κλίνσμαν - 11
  9. Σάντορ Κότσις - 11
  10. Γκρέγκορ Λάτο - 10

Κάνε κλικ και δες περισσότερο
Flash.gr στην αναζήτηση της Google

Πρόσθεσέ το στην Google

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Εθνική Αργεντινής Αυστρία Μουντιάλ Ποδόσφαιρο

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader