Λιοσίων: Ασυνείδητος χτύπησε με τη μηχανή 16χρονη και την εγκατέλειψε - Στο ΚΑΤ το κορίτσι

Στο νοσοκομείο ΚΑΤ σε πολύ σοβαρή κατάσταση διεκομίσθη με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μία 16χρονη μαθήτρια, την οποία παρέσυρε μοτοσικλέτα στο κέντρο της Αθήνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 17.45 το απόγευμα του Σαββάτου (18.4) στην οδό Λιοσίων, ενώ ο αναβάτης της μοτοσικλέτας μετά το τροχαίο εγκατέλειψε το σημείο.

Αστυνομικοί αναζητούν υλικό από κάμερες ασφαλείας για να ταυτοποιήσουν τη μοτοσικλέτα και τον αναβάτη.