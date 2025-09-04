Λισαβόνα: Η ιστορία του διάσημου τελεφερίκ Γκλόρια που έγινε «παγίδα θανάτου» για 17 ανθρώπους

Πάνω από 100 χρόνια ζωής «μετρά» το τελεφερίκ Γκλόρια, που αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της Λισαβόνας και μετατράπηκε σε «παγίδα θανάτου» για 17 ανθρώπους το απόγευμα της Τετάρτης (3/9) όταν ο συρμός του εκτροχιάστηκε.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, το τελεφερίκ έχασε τον έλεγχο καθώς απέτυχε να λειτουργήσει το σύστημα φρένων, με αποτέλεσμα να κατρακυλήσει με μεγάλη ταχύτητα στη λεωφόρο Avenida da Liberdade -στην αρχή της διαδρομής του- και να πέσει πάνω σε κτίριο, οδηγώντας στο θάνατο 15 ανθρώπους και στο τραυματισμό άλλων 18, από τους οποίους οι πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Αν και οι Αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει ακόμη την αιτία, υπάρχουν αναφορές ότι ένα καλώδιο βγήκε από την τροχιά του, γεγονός που συνέβαλε στην απώλεια ελέγχου. Οι εθνικότητες των θυμάτων δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστές, ωστόσο πληροφορίες κάνουν λόγο και για ξένους υπηκόους ανάμεσα στους νεκρούς.

Η διαδρομή του τελεφερίκ Γκλόρια

Το τελεφερίκ Γκλόρια (Ascensor da Glória, κατά λέξη «ανελκυστήρας Γκλόρια») διαθέτει δύο βαγόνια, τα οποία κινούνται αντίθετα το ένα από το άλλο στην ίδια γραμμή, συνδέοντας την πλατεία Restauradores, στο κέντρο της Λισαβόνας, με τη συνοικία Bairro Alto.

Για να πραγματοποιήσει τη διαδρομή ανεβαίνει όλη την Rua da Gloria (από όπου και το όνομά του), έναν δρόμο με πολύ απότομη κλίση, ο οποίος ενώνει το χαμηλότερο με το υψηλότερο σημείο. Η διαδρομή είναι μικρή, με μήκος 275 μέτρα, αλλά ιδιαίτερα απότομη ως προς την κλίση (περίπου 17,7%) γεγονός που δικαιολογεί την ύπαρξη του τελεφερίκ. Η διάρκειά της είναι περίπου τέσσερα λεπτά.

Τα δύο βαγόνια ανεβοκατεβαίνουν συγχρονισμένα με συρματόσχοινο, έτσι ώστε όταν το ένα να λειτουργεί ως αντίβαρο του άλλου.

Κάθε βαγόνι μπορεί να μεταφέρει περίπου 40 με 45 επιβάτες, περίπου 20 καθιστούς και 20 με 25 όρθιους.

Ο μαθητής του Άιφελ και η ηλεκτροδότηση

Το τελεφερίκ ξεκίνησε να λειτουργεί στις 24 Οκτωβρίου 1885, ενώ κατασκευάστηκε από την εταιρεία Companhia de Carris de Ferro de Lisboa (εξακολουθεί να υπάρχει σήμερα ως Carris και διαχειρίζεται τα λεωφορεία και τα τραμ της πόλης).

Μαζί με τα άλλα ιστορικά τελεφερίκ της πόλης, κατασκευάστηκε από τον Πορτογάλο μηχανικό Raoul Mesnier du Ponsard, μαθητή του Γουσταύου Άιφελ. Αρχικά λειτουργούσε με υδραυλική ισχύ, δηλαδή με νερό, όπως και άλλα παλιά τελεφερίκ της Λισαβόνας.

Φωτό: IMAGO / Zoonar

Το 1912, η Nova Companhia dos Ascensores Mecânicos de Lisboa (NCAML) υπέγραψε σύμβαση με το Δημοτικό Συμβούλιο της Λισαβόνας που της επέτρεπε να ηλεκτροδοτήσει τις γραμμές. Ωστόσο, πέρα από επιμέρους αλλαγές, η εξωτερική μορφή του δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα, αποπνέοντας τον αέρα μιας άλλης εποχής, γεγονός που το έχει μετατρέψει σε μια από τις πιο δημοφιλείς τουριστικές ατραξιόν της Λισαβόνας.

Φωτό: IMAGO / Depositphotos

Σε αυτό ρόλο παίζει και το γεγονός ότι στο πάνω τέρμα του τελεφερίκ (Bairro Alto) βρίσκεται το Miradouro de São Pedro de Alcântara, με εντυπωσιακή θέα στην πόλη και το κάστρο Σαν Ζόρζε.

Υπολογίζεται ότι κάθε χρόνο, το τελεφερίκ Γκλόρια μεταφέρει συνολικά πάνω από 3 εκατομμύρια επιβάτες.

Τα τρία ιστορικά τελεφερίκ της Λισαβόνας

Το 2002, το τελεφερίκ Γκλόρια χαρακτηρίστηκε Μνημείο Εθνικής Σημασίας, με απόφαση του πορτογαλικού κράτους. Η αναγνώριση αυτή καλύπτει τόσο την ίδια τη σιδηροδρομική εγκατάσταση όσο και τα δύο παραδοσιακά βαγόνια που συνεχίζουν να λειτουργούν μέχρι σήμερα.

Ωστόσο, δεν είναι το μόνο ιστορικό τελεφερίκ που υπάρχει στη Λισαβόνα. Στην πρωτεύουσα της Πορτογαλίας λειτουργού άλλα δύο «αιωνόβια» τελεφερίκ, το Elevador do Lavra (ξεκίνησε το 1884) και το Elevador da Bica (ξεκίνησε το 1892). Και τα τρία τελεφερίκ, μαζί με το Γκλόρια, ήταν έργα του Raoul Mesnier du Ponsard.

Φωτό: IMAGO / Pond5 Images

Τα τρία αυτά μέσα μεταφοράς αποτελούν προστατευμένα στοιχεία της πολιτιστικής και τεχνολογικής κληρονομιάς της πόλης. Παρά το παλιό στυλ του, τα βαγόνια του Γκλόρια έχουν συχνά ζωηρά γκράφιτι πάνω τους, κάτι που έχει γίνει σχεδόν μέρος της αισθητικής ταυτότητάς του.

Στις 7 Μαΐου 2018, ένα βαγόνι του Γκλόρια εκτροχιάστηκε λόγω έλλειψης συντήρησης των τροχών του, ωστόσο τότε δεν υπήρξε ούτε τραυματισμός, σε αντίθεση με τη σημερινή τραγωδία.