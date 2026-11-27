Ενώπιον του εισαγγελέα Ηρακλείου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα, Παρασκευή, ο 49χρονος που συνελήφθη για την ένοπλη ληστεία που σημειώθηκε προχθές το βράδυ σε περίπτερο στη Χερσόνησο. Κατά τη διάρκεια της ληστείας, η 65χρονη ιδιοκτήτρια τραυματίστηκε με κατσαβίδι στο χέρι, όταν επιχείρησε να αντισταθεί. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο 49χρονος, ο οποίος κατάγεται από την Αθήνα και εργάζεται στην περιοχή, φέρεται να χρωστούσε χρήματα σε αρκετούς ανθρώπους. Οι οικονομικές αυτές εκκρεμότητες εκτιμάται ότι αποτέλεσαν το κίνητρο της ληστείας.

Διαβάστε για τη ληστεία στη Χερσόνησο του Ηρακλείου.