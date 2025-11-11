Ληστές εισέβαλαν σε σπίτι Άγγλου ποδοσφαιριστή ενώ ήταν μέσα με τα παιδιά του

Το Σάββατο το βράδυ (8/11) ο Ραχίμ Στέρλινγκ βίωσε ένα εφιαλτικό απόγευμα, όταν γύρω στις 7μμ μασκοφόροι προσπάθησαν να διαρρήξουν το σπίτι του. Το περιστατικό συνέβει μια ώρα πριν τον αγώνα της Τσέλσι με τη Γουλβς στο «Στάμφορντ Μπριτζ», ενώ αυτός και τα παιδιά του βρισκόταν μέσα στο σπίτι.

Ευτυχώς οι δράστες αιφνιδιάστηκαν από την παρουσία τους στο σπίτι, και δεν κατάφεραν να αποσπάσουν πράγματα αξίας, με τον ποδοσφαιριστή και τα παιδιά του να είναι ασφαλή, και φυσικά να έχουν προχωρήσει σε καταγγελία στην αστυνομία. Ο εκπρόσωπος του Στέρλινγκ αναφέρει: «Επιβεβαιώνουμε ότι ο Ραχίμ Στέρλινγκ ήταν θύμα απόπειρας διάρρηξης το Σαββατοκύριακο. Ευτυχώς, ο ίδιος και τα παιδιά του είναι καλά» ενώ ζήτησε σεβασμό στην ιδιωτικότητα της οικογένειας. Η αστυνομία του Thames Valley διεξάγει εκτενή έρευνα και ζητά πληροφορίες από όποιον είδε ύποπτη δραστηριότητα στην περιοχή, και φυσικά η Τσέλσι έχει ήδη προσφέρει ψυχολογική υποστήριξη στον ποδοσφαιριστή και στην οικογένειά του.

Άξιο αναφοράς είναι το γεγονός πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Άγγλος επιθετικός βιώνει κάτι τέτοιο. Το 2022 είχε πέσει ξανά θύμα διάρρηξης, με λεία κοσμήματα και ρολόγια αξίας 340.000 ευρώ, ενώ βρισκόταν στο Μουντιάλ του Κατάρ, με την αστυνομία να θεωρεί πως οι διαρρήκτες ανήκουν σε οργανωμένο κύκλωμα που στοχεύει πολυτελή σπίτια σε εύπορες περιοχές της Αγγλίας.