Λιθουανία: Έκλεισε πάλι το αεροδρόμιο του Βίλνιους - Πέρασαν μετεωρολογικά μπαλόνια από Λευκορωσία

Το αεροδρόμιο του Βίλνιους έκλεισε και πάλι απόψε, καθώς και πάλι μετεωρολογικά μπαλόνια πέρασαν από τη Λευκορωσία στον εναέριο χώρο της Λιθουανίας, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων της Βαλτικής χώρας. Είναι η τέταρτη φορά που διαταράσσεται η εναέρια κυκλοφορία μέσα στον Οκτώβριο.



Το αεροδρόμιο θα παραμείνει κλειστό μέχρι τις 02.00 της Κυριακής, ώρα Ελλάδας.



Τις τελευταίες εβδομάδες αεροδρόμια σε όλη την Ευρώπη, όπως στην Κοπεγχάγη, το Μόναχο και τις Βαλτικές χώρες, έκλεισαν επειδή θεάθηκαν στον εναέριο χώρο τους μη επανδρωμένα αεροσκάφη και άλλα αντικείμενα.



Η Λιθουανία λέει ότι τα μπαλόνια χρησιμοποιούνται για λαθρεμπόριο τσιγάρων, αλλά ταυτόχρονα κατηγορεί τον πρόεδρο της Λευκορωσίας και στενό σύμμαχο του Βλαντίμιρ Πούτιν, τον Αλεξάντρ Λουκασένκο, επειδή δεν σταματά αυτήν την πρακτική.



Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ινγκα Ρουγκινιένε είπε την Παρασκευή ότι η Επιτροπή Εθνικής Ασφάλειας θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσει την κατάσταση.