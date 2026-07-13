Λιβαδειά: Σε εξέλιξη φωτιά σε δασική έκταση – Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο σημείο

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) σε αγροτοδασική περιοχή κοντά στην Τοπική Κοινότητα Ταρσού, στον Δήμο Λεβαδέων.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 40 πυροσβέστες να επιχειρούν στην περιοχή, υποστηριζόμενοι από δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ και εννέα οχήματα.

Στην προσπάθεια περιορισμού της φωτιάς συμμετέχουν και εναέρια μέσα, καθώς στην περιοχή πραγματοποιούν επιχειρήσεις δύο ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Λεβαδέων, με υδροφόρες να έχουν διατεθεί για την ενίσχυση του έργου των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Με βάση τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώνεται σε σημείο που απέχει από κατοικημένες περιοχές, χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για σπίτια, εγκαταστάσεις ή πολίτες.

Τα αίτια της φωτιάς αναμένεται να διερευνηθούν από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, το οποίο μεταβαίνει στην περιοχή για τη συλλογή στοιχείων.