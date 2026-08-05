Λιβάι Γκαρσία: Από διαρκής «πονοκέφαλος» γίνεται σημείο αναφοράς στην επίθεση του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός λίγες ώρες πριν το παιχνίδι με την ΤΣΣΚΑ 1948 ανακοίνωσε τον Λιβάι Γκαρσία.

Ο Γκαρσία μετά από το πέρασμά του στην Ρωσία θα αγωνιστεί και πάλι στα ελληνικά γήπεδα αλλά αυτή τη φορά με την «πράσινη» φανέλα. Ενώ, το πόσο σημαντικό γρανάζι αποτελεί για την «μηχανή» του Νίστρουπ είναι το γεγονός πως οι άνθρωποι της ομάδας «έτρεξαν» να τον δηλώσουν στην στην ευρωπαϊκή λίστα.

Ας θυμηθούμε τι έκανε στην Ελλάδα

Ο διεθνής με το Τρινιντάντ και Τομπάγκο συστήθηκε στο ελληνικό κοινό το 2020 όταν η ΑΕΚ έβγαλε από τα ταμεία της 2,6 εκατομμύρια για να τον πάρει από την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ.

Με την «κιτρινόμαυρη» φανέλα κατέγραψε 160 συμμετοχές πετυχαίνοντας 56 γκολ και 27 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Ο Λιβάι πριν έρθει στην χώρα μας όμως αγωνιζόταν στα «φτερά» της επίθεσης μέχρι που ο Ματίας Αλμέιδα αποφάσισε να τον αλλάξει θέση. Το απότέλεσμα; Τη σεζόν 2022-23 με 18 γκολ και επτά ασίστ σε 37 αγώνες ήταν ο πολυτιμότερος παίκτης της «Ένωσης» σε μια ιστορική χρονιά για την ομάδα.

Έτσι, αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ και κατέκτησε το νταμπλ!

EUROKINISSI

Αυτά έκανε κόντρα στον Παναθηναϊκό

Στα παιχνίδια κόντρα στον Παναθηναϊκο, ο Λιβάι Γκαρσία αποτελούσε ένα «μόνιμο» πρόβλημα για την άμυνά του και κατά τη διάρκεια της θητείας του στην ΑΕΚ βρήκε τέσσερις φορές δίχτυα.

EUROKINISSI

Ο 28χρονος φορ σημείωσε την καλύτερή του εμφάνιση απέναντι στον Παναθηναϊκό τον Ιανουάριο του 2024, σε εκείνο το το 2-2 στην Νέα Φιλαδέλφεια. Σε εκείνο το παιχνίδι πέτυχε και τα δύο τέρματα της ΑΕΚ. Άνοιξε το σκορ στο 24' και ισοφάρισε στο 90+6' με εκτέλεση εκτέλεση πέναλτι.

Τέλος, από ένα τέρμα είχε πετύχει στο 1-1 τον Φεβρουάριο του 2021, αλλά και τον Απρίλιο του ίδιου έτους στα Play Offs της Superleague.