Λιβανός: «Διαγωνισμός λαϊκισμού» από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιος Λιβανός, απαντά στις αιτιάσεις του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς για σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνοντας λόγο για «διαγωνισμό λαϊκισμού» και απορρίπτοντας κάθε πολιτική στοχοποίηση. Παράλληλα, υπερασπίζεται το έργο της περιόδου της θητείας του, υποστηρίζοντας ότι επί υπουργίας του αποκαλύφθηκαν και αντιμετωπίστηκαν χρόνιες παθογένειες του οργανισμού, με αποτέλεσμα την επιστροφή σημαντικών ποσών από παράνομες επιδοτήσεις.

«Δυστυχώς ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά έχουν επιδοθεί σε ένα διαγωνισμό λαϊκισμού. Χωρίς κανένα σοβαρό στοιχείο, με βάση αποσπασματικές αναφορές μετατρέπουν μια σοβαρή υπόθεση όπως αυτή του ΟΠΕΚΕΠΕ σε μικροπολιτικό θόρυβο», τονίζει ο πρώην υπουργός σε γραπτή του δήλωση.



Επισημαίνει ακόμη ότι στους 13 μήνες που ο ίδιος ήταν υπουργός, «με την στήριξη του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ανέδειξα το πραγματικό σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, συγκρούστηκα με τις χρόνιες στρεβλώσεις του και κατάφερα να επιστραφούν στα ταμεία του ΟΠΕΚΕΠΕ και να διοχετευθούν σε πραγματικούς μοχθούντες παραγωγούς 70.000.000 ευρώ παράνομων επιδοτήσεων. Τα έβαλα ανοιχτά με τους καταχραστές των ευρωπαϊκών κονδυλίων και αυτοί με επικήρυξαν φτάνοντας σε σημείο να απειλούν εμένα και την οικογένεια μου».



Τέλος, ο κ. Λιβανός αναφέρει: «Καλώ για μια ακόμα φορά τις ηγεσίες των τριών κομμάτων να σκεφτούν την ζημία που προκαλούν στον αγροτικό κόσμο και στην ελληνική κοινωνία με την λαϊκιστική στάση τους. Είμαι στη διάθεση τους, να τους εξηγήσω πολιτικά και τεχνοκρατικά την πετυχημένη προσπάθεια που κάναμε το 2021 υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και του απλού νόμιμου παραγωγού. Δεν δέχομαι, όμως, το τσουβάλιασμα όμως επί δικαίων και αδίκων πάντα ευνοεί τους αδίκους. Ειδικά για όσους ήταν μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος».