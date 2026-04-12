Λίβανος: Οι Έλληνες της Βηρυτού γιόρτασαν την Ανάσταση στη σκιά του πολέμου

Σε μια Βηρυτό που παραμένει βαθιά πληγωμένη από τις συγκρούσεις και τις επιθέσεις, οι Έλληνες του Λιβάνου και η ορθόδοξη κοινότητα γιόρτασαν την Ανάσταση του Χριστού μέσα σε έντονο κλίμα κατάνυξης, αλλά και ελπίδας.

Στις εκκλησίες της Βηρυτός ακούστηκε το «Χριστός Ανέστη», με τις καμπάνες να ηχούν χαρμόσυνα, δημιουργώντας μια έντονη συναισθηματική αντίθεση με το δύσκολο περιβάλλον της πόλης.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την ΕΡΤ η εικόνα της πρωτεύουσας αποτύπωνε το τεταμένο κλίμα, με την καθημερινότητα να συνεχίζεται υπό ασυνήθιστες και δύσκολες συνθήκες.

Μήνυμα ελπίδας και ενότητας

Παρά τις δυσκολίες και τις πρόσφατες επιθέσεις που έχουν συγκλονίσει την περιοχή, οι πιστοί βρήκαν δύναμη στην Ανάσταση, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα για την ανάγκη τερματισμού των εχθροπραξιών και επιστροφής στην ειρήνη.

Η κοινότητα των Ελλήνων του Λιβάνου εμφανίστηκε πιο ενωμένη από ποτέ, με πολλούς να τονίζουν πως στο παρελθόν η παρουσία τους ήταν πιο ισχυρή, αλλά οι συνθήκες του πολέμου οδήγησαν αρκετούς στην αποχώρηση.

Παρά τις αρχικές αμφιβολίες σχετικά με τη μεταφορά του, το Άγιο Φως έφτασε τελικά στη Βηρυτός, δίνοντας ακόμη μεγαλύτερη σημασία στις εορταστικές στιγμές και ενισχύοντας το αίσθημα ελπίδας για την τοπική κοινότητα.