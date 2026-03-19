Live ΑΕΚ - Τσέλιε: O επαναληπτικός αγώνας της Ένωσης για τους «16» του Conference League

Η ομάδα του Νίκολιτς αντιμετωπίζει το παιχνίδι με την Τσέλιε με σοβαρότητα, αλλά και με τη λογική της διαχείρισης, καθώς η πρόκριση δύσκολα θα χαθεί μετά το 0-4 της Σλοβενιας. Ο Σέρβος τεχνικός σκέφτεται να δώσει ανάσες σε βασικούς παίκτες, όπως οι Ρότα, Πινέδα και Βάργκα, μετά και τα πρόσφατα ανεπιτυχή αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Παράλληλα, ευκαιρίες αναμένεται να πάρουν ποδοσφαιριστές που δεν είχαν μεγάλο χρόνο συμμετοχής. Προσοχή χρειάζεται και στις κάρτες, αφού αρκετοί βρίσκονται στο όριο. Η ΑΕΚ θέλει και τη νίκη για βαθμούς στην ευρωπαϊκή κατάταξη, ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδας.

