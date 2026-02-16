Mητσοτάκης στη Γραμματεία Οργανωτικού της ΝΔ:«Η μάχη των επόμενων εκλογών έχει ήδη ξεκινήσει»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πυκνώνοντας τις κομματικές παρεμβάσεις του με ορίζοντα το συνέδριο της ΝΔ, το Μάιο, μίλησε στη Γραμματεία Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας.

«Η μάχη των επόμενων έχει ήδη ξεκινήσει» είπε ο κ. Μητσοτάκης ξεκινώντας την ομιλία του κάνοντας λόγο για «ταραγμένους καιρούς» και για «χρονιά που θα καθορίσει την πορεία της χώρας στα αβέβαια χρόνια που έρχονται».

«Ένα είναι το ερώτημα που θα απαντήσουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες στις επόμενες εκλογές. Θα παραμείνει η χώρα σταθερή, ασφαλή σε τροχιά προόδου ή θα ρισκάρει να είναι ακυβέρνητο καράβι σε αχαρτογράφητα νερά;»

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως η κυβέρνηση της ΝΔ στην πράξη υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα κάνοντας αναφορά, μεταξύ άλλων, στις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου.

«Κρατάμε ελεύθερα και γαλάζια τα ήρεμα νερά με τους γείτονες μας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη φωνή μας» συμπλήρωσε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο κ. Μητσοτάκης επανέφερε το δίλημμα της σταθερότητας:

«Η πολιτική σταθερότητα είναι εθνικό πλεονέκτημα και η ομαλότητα εφαλτήριο προόδου, απέναντί μας βρίσκεται μια αλλοπρόσαλλη αντιπολίτευση με κοινό τόπο το ψέμα και την καταστροφολογία, είμαστε μια κυβέρνηση που κάνει και λάθη αλλά κάθε άλλη επιλογή θα οδηγήσει σε λάθος κυβέρνηση».

«Εμείς δεν έχουμε εξώστες και πλατείες»

«Μια χώρα που κινδύνευε να βρεθεί εκτός ευρώ τώρα έχει έναν Έλληνα επικεφαλή στο Eurogroup» είπε ο κ. Μητσοτάκης τονίζοντας πως η κυβέρνηση θα αυξήσει για έκτη φορά τον κατώτατο μισθό στις αρχές Απριλίου ενώ ο μέσος μισθός είναι ήδη στα 1530 με τη δέσμευση της ΝΔ να είναι τα 1500 ευρώ το 2027.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός τόνισε πως στόχος είναι να υπάρξει ένα «νέο κοινωνικό συμβόλαιο» με τους πολίτες.

«Εμείς δεν έχουμε εξώστες και πλατείες, έχουμε δίπλα μας τον κάθε πολίτη που θέλει την Ελλάδα ισχυρή και υπερήφανη».