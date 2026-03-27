Νίκος Ανδρουλάκης από το 4ο Συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Τέλος» στα σενάρια συγκυβέρνησης

Με μια σκληρή ομιλία ο Νίκος Ανδρουλάκης άνοιξε τις εργασίες του συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ, κλείνοντας οριστικά την πόρτα σε κάθε σενάριο μελλοντικής συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση προσωπικά κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για «πολιτική χωρίς ηθική» και ένα «επιτελικό παρακράτος» που θυσιάζει το κράτος δικαίου στον βωμό της εξουσίας.

Σε κλίμα έντονης πόλωσης και με σαφή στρατηγική «αυτόνομης πορείας», ο Νίκος Ανδρουλάκης χρησιμοποίησε την εναρκτήρια ομιλία του στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ για να ξεκαθαρίσει το τοπίο των συνεργασιών. Η αναφορά του ήταν κατηγορηματική: «Είναι εκτός πραγματικότητας όποιος νομίζει ότι υπάρχει σενάριο συνεργασίας με αυτούς που θέλησαν την πολιτική και ηθική μου εξόντωση», δήλωσε, φωτογραφίζοντας την υπόθεση των υποκλοπών και καθιστώντας σαφές ότι στόχος της παράταξης δεν είναι η συγκυβέρνηση, αλλά η ανατροπή των σημερινών συσχετισμών.

«Επιτελικό παρακράτος» και συγκάλυψη

Η κριτική του Νίκου Ανδρουλάκη επικεντρώθηκε στην έννοια του επιτελικού κράτους, το οποίο χαρακτήρισε ως «πολιτική χωρίς αξίες και ηθική». Κατηγόρησε την κυβέρνηση για οργανωμένο σχέδιο αποδόμησης του κράτους δικαίου με στόχο να παραμείνει ανεξέλεγκτη, ενώ έκανε ειδική μνεία στις δικαστικές εκκρεμότητες που απασχολούν την επικαιρότητα.

«Ποιος γράφει στα παλιά του τα παπούτσια τις δικογραφίες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και την τραγωδία των Τεμπών;» αναρωτήθηκε ρητορικά, προσθέτοντας ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν από το «επιτελικό παρακράτος του Μαξίμου». Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, η συγκάλυψη του σκανδάλου των παράνομων παρακολουθήσεων αποτελεί την απόλυτη απόδειξη ότι η μόνη «πατρίδα» για την παρούσα κυβέρνηση είναι η καρέκλα της εξουσίας.

Προσωπική επίθεση στον πρωθυπουργό

Απευθυνόμενος σε υψηλούς τόνους στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Νίκος Ανδρουλάκης τόνισε ότι ο πρωθυπουργός οφείλει να λογοδοτήσει για το παρακράτος που στήθηκε υπό την εποπτεία του. «Προσβάλλουν τη νοημοσύνη μας», σημείωσε, αναφερόμενος στις κυβερνητικές απαντήσεις για τις υποκλοπές, και επανέλαβε ότι η δικαιοσύνη πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος.

Προσκλητήριο συστράτευσης και κοινωνικό κάλεσμα

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Ανδρουλάκης απηύθυνε ανοιχτό προσκλητήριο σε κάθε κοινωνική δύναμη που μοιράζεται τις ίδιες αξίες με το ΠΑΣΟΚ. Το κάλεσμά του αφορούσε κυρίως τους πολίτες που στις προηγούμενες εκλογές έκαναν άλλες επιλογές αλλά πλέον αισθάνονται απογοητευμένοι από την πορεία της χώρας.

«Σας καλούμε να συστρατευτείτε με το ΠΑΣΟΚ για μια νέα αλλαγή», υπογράμμισε, δίνοντας το σύνθημα για μια δυναμική αντιπολίτευση που δεν θα περιορίζεται στους τοίχους της Βουλής, αλλά θα αναζητήσει ερείσματα σε κάθε κοινωνικό χώρο που πλήττεται από τις κυβερνητικές πολιτικές.

Νωρίτερα, ο Αντώνης Σαουλίδης, που είχε «κοπεί» ζήτησε εξηγήσεις για τον αποκλεισμό από τους συνέδρους. Υπενθυμίζεται πως ο Αντώνης Σαουλίδης είχε σταθεί στο πλευρό του Χάρη Δούκα στις εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ, ενώ είχε προκαλέσει έντονη δυσφορία στη Χαριλάου Τρικούπη, καθώς ήταν ανάμεσα στους ομιλητές στην παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου Σάββατο και Κυριακή

Σάββατο 28/03

09:00 – 22:00: Ομιλίες συνέδρων στην ολομέλεια

10:30 – 11:00: Εισηγήσεις

· Πρόγραμμα: Λευτέρης Καρχιμάκης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Λειτουργία οργανώσεων – Καταστατικό: Ηρακλής Δρούλιας, Γραμματέας Οργανωτικού Σχεδιασμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Εθνική Στρατηγική: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής Επικρατείας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, μέλος Π.Γ. Κ.Ο.Ε.Σ.

12:30 Ομιλία Γιώργου Παπανδρέου, πρώην Πρωθυπουργού και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

13:00 Ομιλία Ευάγγελου Βενιζέλου, πρώην Αντιπροέδρου Κυβέρνησης και πρώην Προέδρου ΠΑΣΟΚ

Παράλληλες Θεματικές Συζητήσεις

*Αίθουσα Προθερμαντηρίου

11:00 Συνταγματική Αναθεώρηση

Συντονιστής: Παναγιώτης Δουδωνής, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

· Γεωργάκη Κωνσταντίνα, Γραμματέας Τομέα Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου ΑΠΘ

· Κακλαμάνης Χρήστος, Γραμματέας Τομέα Δικαιοσύνης ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Καραμπατζός Αντώνης, Καθηγητής, ΕΚΠΑ

· Λιακούλη Ευαγγελία, Βουλευτής Λάρισας και υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Δικαιοσύνης και Θεσμών ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Παπαδοπούλου Λίνα, Αν. Καθηγήτρια Νομικής Σχολής ΑΠΘ

· Παπασπύρου Νίκος, Αν. Καθηγητής Δημοσίου Δικαίου, Νομική Σχολή Αθηνών

14:00 Άμυνα και Εξωτερική Πολιτική: Η Ελλάδα σε κρίσιμο γεωπολιτικό σταυροδρόμι. Ευρώπη, ανατολική Μεσόγειος, Βαλκάνια

Συντονιστές: Δημήτρης Μάντζος, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής – Μιχάλης Κατρίνης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Γιώργος Πεταλωτής, Γραμματέας Τομέα Άμυνας

· Καραγιάννης Μάνος, Καθηγητής Διεθνούς Ασφάλειας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας & King College

· Κενεβέζος Κυριάκος, πρώην Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, πρώην πρέσβης

· Μανιάτης Γιάννης, Ευρωβουλευτής, Αντιπρόεδρος της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

· Μπεγλίτης Πάνος, πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Πρέσβης ε.τ.

· Περράκης Στέλιος, ομότιμος Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου

· Φαραντούρης Νίκος, Ευρωβουλευτής

· Χρονόπουλος Δημήτρης, Πρέσβης ε.τ.

*Αίθουσα 15

10:00 Ο Ελληνισμός πέρα από τα σύνορα: Ισχυρή Ομογένεια, Ισχυρή Ελλάδα

Συντονιστής: Γιώργος Νικητιάδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρέμβαση: Βασίλης Βούλγαρης Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

· Δημητρακούδη Ελεάννα, Σύμβουλος στην Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

· Παππάς Γιώργος, Πρόεδρος Ξένων Ανταποκριτών στη Γερμανία, ανταποκριτής της ΕΡΤ στο Βερολίνο

· Τσιτσίνγκος Νίκος, πρώην μέλος Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού

· Φρονιμάκης Νίκος, Αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού

12:00 Εργασία και Δικαιώματα στη ψηφιακή εποχή: Εκπροσώπηση, Ισότητα, Συμπερίληψη – Brain Drain

Συντονιστές: Παύλος Χρηστίδης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής – Κατερίνα Καζάνη, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

· Δήμας Νίκος, Γραμματέας Τομέα Εργασίας ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Μότσιος Γιώργος, Συντονιστής Δικτύων Συνδικαλιστικού

· Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας

· Σαλτερή Νάντια, Γραμματέας Τομέα Ισότητας

Ενότητα 1η:

· Λινού Αθηνά, Καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών - Βουλευτής

· Μαλαγαρδή Αθηνά, Δικηγόρος - Μεσολαβήτρια συλλογικών διαφορών εργασίας στον Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας (Ο.ΜΕ.Δ.)

· Μπουλέρος Γιάννης, Πρόεδρος Εργαζομένων στα σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης

Ενότητα 2η:

· Κουστένη Σταυρούλα, Αρμόδια για θέματα ισότητας γυναικών με αναπηρία, ΕΣΑμεΑ

· Μαρκογιαννάκη Όλγα, αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής - μέλος του Εκτελεστικού Γραφείου των Γυναικών του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος (PES Women)

· Μπέκα Γεωργία, ασκούμενη δικηγόρος πρώην Αντιπρόεδρος Ένωσης Νέων Νομικών - Elsa Greece

· Φωτεινόπουλος Βασίλης, Μέλος Δ.Σ. Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων & Κοινοτήτων Σουηδίας, αν. Γραμματέας Τομέα Απόδημου Ελληνισμού ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

14:00 Συμπαράταξη δυνάμεων στη πορεία προς τις εκλογές

Συντονιστής: Κώστας Σκανδαλίδης, πρώην Υπουργός

· Καρκούλια Ζωή, δημόσιος υπάλληλος

· Πανούσης Γιάννης, ομότιμος Καθηγητής Εγκληματολογίας, πρώην Υπουργός Προστασίας του Πολίτη

· Παπαθεοδώρου Θεόδωρος, Καθηγητής Αντεγκληματικής Πολιτικής Παν. Πελοποννήσου, πρώην Υφυπουργός Παιδείας και πρ. Βουλευτής Αχαΐας

16:00 Η Κοινωνία σε πρώτη προτεραιότητα: Νέα πολιτική για Υγεία, Πρόνοια και Στέγαση

Συντονιστής: Ιωάννης Τσίμαρης, Βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

Παρεμβάσεις:

· Θρασκιά Ράνια, Βουλευτής Α΄ Θεσσαλονίκης & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Ψυχικής Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

· Μπέκου Έφη, Γραμματέας Τομέα Κοινωνικής Συνοχής ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Παππάς Πέτρος, Βουλευτής Κιλκίς & υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Ατόμων με Αναπηρία και Ευάλωτων Κοινωνικών Ομάδων ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Φραγγίδης Γιώργος, Γραμματέας Τομέα Υγείας ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

· Δερβένης Χρήστος, Διευθυντής Κλινικής Χειρουργικής Ογκολογίας, Καθηγητής Χειρουργικής

· Καρχιμάκης Λευτέρης, Συντονιστής Προγράμματος ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής

· Μόσιαλος Ηλίας, Καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας, Σχολή Οικονομικών του Λονδίνου (LSE)

· Τήνιος Πλάτων, Οικονομολόγος, Αναπ. Καθηγητής Πανεπιστήμιο Πειραιώς

· Τσουρός Άγις, πρώην Διευθυντής Τομέα Υγείας ΠΟΥ Ευρώπης, Εντεταλμένος Καθηγητής Παγκόσμιας Υγείας Πανεπιστήμιο Διεθνής Σύμβουλος Πολιτικής, Στρατηγικής και Διπλωματίας της Υγείας

Κυριακή 29/03

Κεντρική Αίθουσα 09:00 – 12:00 Ομιλίες συνέδρων στην Ολομέλεια

Κλείσιμο εργασιών