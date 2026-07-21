Μητσοτάκης: Ανάπτυξη με διαφάνεια σε κάθε γωνιά της Ελλάδας - Στα 23 δισ. ευρώ το ΕΠΑ 2026 - 2030

To νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026- 2030 παρουσιάστηκε από τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη σε εκδήλωση στο Ωδείο Αθηνών.

Το πρόγραμμα αφορά σε πόρους 23 δισ. ευρώ για δράσεις ανάπτυξης μετά το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης με έμφαση στην τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.

«Η χώρα μας έχει καταφέρει να μπορεί να πετυχαίνει τους δημοσιονομικούς τους στόχους και να πετυχαίνει πλεονάσματα και ταυτόχρονα να διαθέτει πόρους για κοινωνική πολιτική και ανάπτυξη» τόνισε στην παρέμβασή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κάνοντας λόγο για «μια ανάπτυξη που πρέπει να φτάνει σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

O κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την ανάγκη συνεργασίας και συντονισμού με την αυτοδιοίκηση προκειμένου οι πόροι να κατευθυνθούν με διαφάνεια προς τις σωστές κατευθύνσεις ώστε «το 2030 η Ελλάδα να είναι μια πολύ καλύτερη χώρα».

Στην ομιλία του ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι στην Ελλάδα οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 12,1% το πρώτο τρίμηνο του έτους την ώρα που η ανεργία υποχωρεί κοντά στο 8% και οι εξαγωγές έχουν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με το 2010. Όπως είπε, όλα αυτά συνθέτουν μια οικονομία πιο ισχυρή και ανθεκτική, που δίνει τη δυνατότητα να κατευθύνονται περισσότεροι εθνικοί πόροι στις προτεραιότητες που θα καθορίσουν την Ελλάδα των επόμενων ετών.

«Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε για να καλύπτει τις πραγματικές ανάγκες των πολιτών» τόνισε στην ομιλία του ο Νίκος Παπαθανάσης επισημαίνοντας πως για την Ελλάδα, το δημογραφικό και το στεγαστικό αποτελούν πλέον τα δυο μεγαλύτερα στοιχήματα που έχει μπροστά της η χώρα.

«Η ανάπτυξη αποκτά πραγματική αξία όταν φθάνει σε κάθε περιφέρεια και βελτιώνει την καθημερινότητα του πολίτη όπου και αν ζει. Όταν το μέρισμα της ανάπτυξης το εισπράττει η κοινωνία» προσέθεσε.