Live η αναμέτρηση της Ελλάδας κόντρα στη Λευκορωσία για τα προκριματικά του Μουντιάλ

Το ταξίδι της Εθνική Ελλάδας για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 ξεκινάει σήμερα με τη «γαλανόλευκη» να υποδέχεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» την Λευκορωσία (5/9, 21:45) για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, θέλει να ξεκινήσει με το «δεξί» τις υποχρεώσεις του στα προκριματικά και να κάνει το πρώτο βήμα στην προσπάθεια που κάνει για να επιστρέψει σε μεγάλη διοργάνωση έπειτα από 12 χρόνια.

Η εντεκάδα: Τζολάκης, Βαγιαννίδης, Μαυροπάνος, Κουλιεράκης, Τσιμίκας, Κουρμπέλης, Ζαφείρης, Καρέτσας, Μπακασέτας, Τζόλης, Παυλίδης.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr