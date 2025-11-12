Σπορ Μπάσκετ Ολυμπιακός Ζαλγκίρις Euroleague

Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού απέναντι στη Ζαλγκίρις για την 10η αγωνιστική της EuroLeague

Οι «ερυθρόλευκοι» υποδέχονται την Ζαλγκίρις στο ΣΕΦ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της EuroLeague με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Eurokinissi
Ο Ολυμπιακός ρίχνεται ξανά στη μάχη της EuroLeague, αντιμετωπίζοντας την εντυπωσιακή Ζάλγκιρις Κάουνας, που φέτος έχει κλέψει τις εντυπώσεις με τις εμφανίσεις της. Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να είναι γεμάτο, με τον κόσμο να δίνει για άλλη μια φορά ώθηση στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε μια βραδιά που προμηνύεται συναρπαστική. Για πρώτη φορά, ο Κίναν Έβανς επέστρεψε στην 12δα του Ολυμπιακού, ενώ εκτός έμειναν οι Νιλικίνα, Αντετοκουνμπο, Νετζήπογλου και Λαρεντζάκης.

Αναλυτικά οι επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα: Γουόκαπ, Λι, Έβανς, Ντόρσεϊ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Γουόρντ, Παπανικολάου, Βεζένκοβ, Πίτερς, Χολ, Μιλουτίνοβ

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη του αγώνα στο Athletiko.gr

