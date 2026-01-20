Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού εναντίον της Μακάμπι Τελ-Αβίβ για την 23η αγωνιστική της EuroLeague
Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται εντός έδρας κόντρα στη Μακάμπι Τελ-Αβίβ για την 23η αγωνιστική της EuroLeague.
Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στην αγωνιστική δράση της EuroLeague και υποδέχεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας την 14η της βαθμολογικής κατάταξης Μακάμπι Τελ-Αβίβ για την 23η αγωνιστική.
Οι «ερυθρόλευκοι», οι οποίοι προέρχονται από 4 εντυπωσιακές νίκες σε Ελλάδα και Ευρώπη (κόντρα σε Μαρούσι, Παρτιζάν, Καρδίτσα και Μπάγερν) θέλουν να δώσουν συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα, κερδίζοντας έδαφος στη βαθμολογική κατάταξη.
Ο αγώνας ξεκινάει στις 19:15 και μπορείτε να δείτε την εξέλιξη της αναμέτρησης εδώ.