Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Μπαρτσελόνα για την 3η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα (21/10, 19:45) στο Μονζουίκ για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» προέρχονται από την ήττα στο Λονδίνο κόντρα στην Άρσεναλ (2-0), όπως αντίστοιχα και οι Καταλανοί, αφού γνώρισαν εντός έδρας ήττα από την Παρί Σεν Ζερμέν και μάλιστα με ανατροπή (2-1).

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στην 29η θέση με μόλις ένα βαθμό, ενώ οι «μπλαουγκράνα» στην 16η με συνολικά τρείς βαθμούς, έχοντας μια νίκη, στην πρεμιέρα κόντρα στην Νιουκάστλ.

Λίγη ώρα πριν την έναρξη της αναμέτρησης, έγιναν γνωστές οι ενδεκάδες των δύο ομάδων, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να χρησιμοποιεί την «συνταγή» του Έμιρεϊτς, ενώ στην αντίπερα όχθη, ο Γιαμάλ επιστρέφει στο αρχικό σχήμα μετά τον τραυματισμό του, όμως ο Χάνσι Φλικ αντιμετωπίζει σημαντικές απουσίες, μεταξύ των οποίων οι: Ραφίνια, Ρόμπερτ Λεβαντόβσκι, Γκάβι, Τερ Στέγκεν, Ζοάν Γκαρθία και Ντάνι Όλμο.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα! / Our line-up for today’s match against Barcelona! 🔴⚪️#OlympiacosFC #BARCAOLY #UCL pic.twitter.com/lfp7VeRmci — Olympiacos FC (@olympiacosfc) October 21, 2025

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Ρέτσος, Κοστίνια, Γκαρθία, Έσε, Τσικίνιο, Ποντένσε, Μαρτίνς, Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της Μπαρτσελόνα: Σέζνι, Μπαλντέ, Γκαρθία, Κουμπαρσί, Κουντέ, Κασαδό, Πέδρι, Φερνάντες, Γιαμάλ, Φερμίν, Ράσφορντ.

