Live η αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στον Αστέρα AKTOR για την πρεμιέρα της Super League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Αστέρα AKTOR στο κεκλεισμένων των θυρών «Γεώργιος Καραϊσκάκης» λόγω τιμωρίας, στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του νέου πρωταθλήματος. Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν με τρεις σημαντικές απουσίες ενώ οι Αρκάδες, ενίσχυσαν με ποιοτικές λύσεις το ρόστερ στη φετινή μεταγραφική περίοδο και ετοιμάζονται για ένα δύσκολο «τεστ» από το ξεκίνημα.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν θα έχει στη διάθεσή του τους τιμωρημένους Ρεμί Καμπελά και Γκάμπριελ Στρεφέτσα αλλά ούτε και τον τραυματία Ρόμαν Γιάρεμτσουκ. Έτσι ο Βάσκος τεχνικός επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του στον αγωνιστικό χώρο σε σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Κοστίνια στο δεξί άκρο της άμυνας, τους Ρέτσο και Πιρόλα στο δίδυμο των στόπερ, τον Ορτέγκα στο αριστερό άκρο της άμυνας, στον άξονα θα βρίσκεται ο Έσε με τον Ντάνι Γκαρθία, στη δεξιά πλευρά της επίθεσης ο Ροντινέι, στην αριστερή πλευρά ο Πνευμονίδης και ο Τσικίνιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Καμπί.

Από την άλλη πλευρά ο Σάββας Παντελίδης έδωσε τα «γάντια» στον Τσιντώτα, με τους Άλχο και Σιλά στο αριστερό και δεξί άκρο της άμυνας αντίστοιχα και τους Κάστανο και Σίπτσιτς στα στόπερ. Στον άξονα το δίδυμο των Αρκάδων θα είναι οι Έντερ και Γιαμπλίνσκι με τους Καλτσά, Μπαρτόλο και Εμμανουηλίδη να είναι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Μακέντα.

