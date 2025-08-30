Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο

Ο Ολυμπιακός, μετά τη δύσκολη νίκη της πρεμιέρας με τον Αστέρα Τρίπολης στο Καραϊσκάκη, ταξιδεύει στο Πανθεσσαλικό για να αντιμετωπίσει τον Βόλο στη 2η αγωνιστική της Super League (30/8, 19:00). Στόχος των «ερυθρόλευκων» είναι να πετύχουν δεύτερη συνεχόμενη νίκη, ώστε να πάνε με το απόλυτο στη διακοπή του πρωταθλήματος για τις υποχρεώσεις των εθνικών ομάδων.



Οι συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ορτέγκα, Ρέτσος, Πιρόλα, Νασιμέντο, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον Μαρτίνς, Πνευμονίδης, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Μύγας, Κόμπα, Μαρτίνεζ, Φερνάντες, Χουάνπι, Λάμπρου, Χάμουλιτς



