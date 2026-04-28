Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού AKTOR με την Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ταξιδεύει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει τη Βαλένθια για τα playoffs της EuroLeague.

Το «τριφύλλι» έχει στόχο να κάνει το break και να ανατρέψει τα δεδομένα στη σειρά και στο πρώτο παιχνίδι του ζευγαριού θα τα δώσει όλα. Ο Κώστας Σλούκας είναι εκτός με ρήξη έξω μηνίσκου, ενώ αμφίβολος θα είναι και ο Όσμαν παρόλο που προπονήθηκε είχε ενοχλήσεις στην μέση και είναι αμφίβολος.

