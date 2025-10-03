Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού κόντρα στη Μπαρτσελόνα για τη 2η αγωνιστική της EuroLeague

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, μετά την νίκη με 87-79 απέναντι στη Μπάγερν στο ανανεωμένο «T-Center», ολοκληρώνει την πρώτη διαβολοβδομάδα της σεζόν στη EuroLeague απέναντι στη Μπαρτσελόνα.

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν αντιμετωπίζει νέα προβλήματα, αντίθετα είναι πιθανόν να έχει μια σημαντική επιστροφή.

Ο Τζέντι Οσμάν έχει ξεπεράσει πλήρως το πρόβλημα που αντιμετώπιζε στο αριστερό πόδι από το Eurobasket 2025. Μετά τη συμμετοχή του στη δυνατή προπόνηση της Πέμπτης (2/10), συμμετείχε και στο πρωινό shootaround των "πράσινων" και είναι διαθέσιμος για το ματς με τους Καταλανούς.

Οι «πράσινοι» θέλουν να κάνουν δύο τις νίκες τους εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους, σε μια αναμέτρηση που ξεκινά στις 21:15 και θα μεταδοθεί από το NovaSports Prime.

Την εξέλιξη της αναμέτρησης μπορείτε να την παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό από το Athletiko.gr