Live η αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Ατρόμητο στο Περιστέρι για τη Super League

Χωρίς περιθώρια για άλλες απώλειες ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στο Περιστέρι τον ανεβασμένο Ατρόμητο, στο παιχνίδι που «ρίχνει» την αυλαία της 18ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Οι «πράσινοι» βρίσκονται στο -10 από τον Λεβαδειακό που έφυγε με την ισοπαλία από το «Κλ. Βικελίδης» και θέλουν μόνο νίκη για να μην ανοίξει παραπάνω η απόσταση τους από την τετράδα.

Οι εντεκάδες

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Ούρονεν, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μουντές, Τσιγγάρας, Μιχόρλ, Μουτουσαμί, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσαντίλας

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Κώτσιρας, Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Πάντοβιτς, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Τεττέη

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr