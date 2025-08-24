Live η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ κόντρα στην ΑΕΛ για την 1η αγωνιστική της Super League

Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις υποχρεώσεις του στη Stoiximan Super League υποδεχόμενος την ΑΕΛ στην άδεια λόγω τιμωρίας Τούμπα. Οι «ασπρόμαυροι» εκτίουν ποινή μίας αγωνιστικής που τους επιβλήθηκε για τα περσινά playoffs και θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τις υποχρεώσεις τους.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ, Ραζβάν Λουτσέσκου, επέλεξε για την αρχική ενδεκάδα τους Παβλένκα, Λόβρεν, Μιχαηλίδη, Σάστρε, Τέιλορ, Οζντόεφ, Μεϊτέ, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Χατσίδη και Τσάλοφ.

Από την πλευρά της, η ΑΕΛ, που προέρχεται από πρόκριση στο Κύπελλο κόντρα στην Καλαμάτα, θα ψάξει την έκπληξη σε μια δύσκολη έδρα. Ο προπονητής της, Γιώργος Πετράκης, θα παρατάξει την ομάδα με τους Μελίσσα, Δεληγιαννίδη, Κοσσονού, Παντελάκη, Τσάκλα, Στάικο, Πέρεζ, Ατανάσοφ, Μούργο, Γιούση και Τούπτα. Η ομάδα της Λάρισας θα αγωνιστεί χωρίς τον Φεριγκρά, που υπέστη σοβαρό τραυματισμό, αλλά και τον Ηλιάδη.

Η αναμέτρηση ξεκινά στις 21:00 και μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξή της στο Athletiko.gr