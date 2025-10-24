Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου για την EuroLeague

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μπάγερν Μονάχου στη Γερμανία στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague (21:45, Novasports Prime).

Οι ερυθρόλευκοι έχουν ρεκόρ 3-2 στην διοργάνωσης, ενώ οι Βυαροί βρίσκονται στο 2-3.

Ο Κώστας Παπανικολάου δεν ακολούθησε την αποστολή στο Μόναχο, λόγω ενός χτυπήματος που δέχθηκε στην προπόνηση και θα απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι, σε αντίθεση με τους Γουόκαπ και Φουρνιέ που θα βρίσκοντα κανονικά στην διάθεση του προπονητή των «ερυθρολεύκων», Γιώργου Μπαρτζώκα.

