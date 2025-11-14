Live η εκτός έδρας αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στην Ολύμπια Μιλάνο για την EuroLeague

Ζόρικη εκτός έδρας αποστολή έχει ο Ολυμπιακός. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα μετά τη νίκη της κόντρα στη Ζαλγκίρις φιλοξενείται από την Αρμάνι για την ενδέκατη αγωνιστική της EuroLeague. Ο πρωταθλητής Ελλάδας θέλει να κάνει το 2/2 στη «διαβολοβδομάδα» και να ξεπεράσει το σοκ του σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς που συντάραξε όλον τον οργανισμό του Ολυμπιακού.



Η αναμέτρηση στη Unipol Arena θα ξεκινήσει στις 21:30 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.



Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, δεν έχει στη διάθεσή του ούτε τον Φρανκ Νιλικίνα, ούτε και τον Κίναν Έβανς, που φυσικά θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν.

Στην Αθήνα, εκτός αποστολής, έμειναν οι Όμηρος Νετζήπογλου και Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο Κώστας Αντετοκούνμπο ταξίδεψε με την «ερυθρόλευκη» αποστολή και εμπεριέχεται στις επιλογές του προπονητή του.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Τόμας Γουόκαπ, Σέιμπεν Λι, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Εβάν Φουρνιέ, Κώστας Παπανικολάου, Σακίλ ΜακΚίσικ, Τάισον Γουόρντ, Σάσα Βεζένκοφ, Άλεκ Πίτερς, Νίκολα Μιλουτίνοφ, Ντόντα Χολ, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Παρακολουθήστε ζωντανά στο Athletiko